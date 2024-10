"¿Qué has hecho con Las Flores en Jerez, Pelayo?"

Los vecinos de Las Flores están desesperados. Tras años esperando la ansiada reurbanización, que comenzaron a pagar y nunca vieron hacerse realidad, ahora han empezado a recibir nuevas notificaciones. Unas cartas de pago en los que los gastos se han multiplicado de forma exponencial.

“¿Qué has hecho, Pelayo? Eso es lo que se preguntan todos los afectados de San Jerónimo-Las Flores notificación en mano. Notificaciones que han supuesto un jarro de agua fría para la mayoría de vecinos que tienen que pagar hasta tres veces más que la última liquidación recibida en el 2007, hace ya más de 17 años, sin tener en en cuenta que en el año 2004 y 2005 recibieron unas liquidaciones de las cargas urbanísticas de cada propiedad”, explica Charo López, presidenta de la asociación ‘Punta del Norte’.

“Los afectados me dicen que esto es un disparate. En 2004 la urbanización costaba 1.200.000 euros. Luego en 2007 costaba aproximadamente 1.500.000 euros y ahora nos informan que las obras de urbanización costarán alrededor de 2.800.0000, más del doble que en 2004. Aquí hay vecinos con más de 80 años que no saben cómo afrontar estas cargas, pensionistas con poca capacidad adquisitiva que dicen que no saben qué hacer y parados de larga duración que la notificación está expuesta a una mirada constante y sin dormir”, asegura.

Ante esta panorama la presidenta de ‘Punta del Norte’ asegura que no se explica qué ha podido ocurrir: “No entiendo como la señora Pelayo ha podido dar paso a estas notificaciones. Es una persona instruida en ley, conocedora de la inacción que hace años lleva padeciendo esta barriada y también conocedora de la realidad social que estamos viviendo”.

López señala, además, que “nos hemos reunido con ella y dos veces con la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, que nos trasmitió hace poco tiempo la actitud positiva por parte de la alcaldesa por dar una solución a la barriada de Las Flores”. Todo ello, “después del escrito de 24 de mayo que esta asociación dirigió a Pelayo solicitando que se hiciera cargo del resultado de la inacción del Ayuntamiento”.

“Se firmó un convenio de cooperación en el año 1999 con los vecinos, o sea hace 25 años. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Sólo los vecinos tienen obligaciones en este convenio? ¿Qué pasa? ¿El Ayuntamiento no tiene ningún tipo de responsabilidad?”, preguntan desde ‘Punta del Norte’. “He visto todo tipo de liquidaciones, unas duplicadas, otras triplicadas, otras seis veces más que la que recibieron en el 2007 y hay vecinos que me dicen que ahora las cargas les vienen, incluso, seis y catorce veces más que los que le quedada por pagar”, afirma.

“Veinticinco años de inacción y ahora vienen corriendo, desestimando las alegaciones que han entregado para modificación del Proyecto de Urbanización actualizado. Todo corriendo. Carteles gigantescos de constructoras que vienen a edificar. Pero, ¿cuánto recaudará el Ayuntamiento por los conceptos de licencias y aprovechamientos? A tener en cuenta, que todos los vecinos tienen sus calles y sus servicios públicos, que en su día lo pagaron, en 2002 concretamente. Y dos calles consolidadas de toda la vida. Y los vecinos de la avenida de Espera exactamente igual, con sus servicios públicos. ¿Qué pagamos entonces?: Los viales nuevos que rodean los grandes terrenos donde se va a construir”, recalca López.

Así las cosas, desde ‘Punta del Norte’ hace hincapié en que “está claro que la inacción del Ayuntamiento ha provocado una daño patrimonial importante y está creando un estado de indefensión en todos estos vecinos. Por otra parte, si han tenido tan buena predisposición para solucionar este problema, porque no han adoptado las medidas oportunas y luego se lo trasmitieron a los vecinos. ¿Era necesario hacer esta actuación tan inhumana?”. “Pero vuelvo a decir, ¿cómo le han dado al botón? ¿Cómo la junta de gobierno local ha aprobado un acuerdo que generará las liquidaciones individuales, sin posibilidad de fraccionamiento y en un corto plazo abonarlas”, añade.

Por todo ello, Charo López deja claro cuál es la solución: “No se trata de fraccionamiento, se trata que el Ayuntamiento debe de asumir el aumento de estas obras desde el 2008 hasta ahora. Acabar la urbanización de San Jerónimo-Las Flores y dejarnos en paz de una vez por todas”.

Mientras tanto, la presidenta vecinal continúa ayudando a los los vecinos a fundamentar las alegaciones, “ya que la mayoría de vecinos no pueden afrontar gastos de un gabinete de abogados que las gestione. ¿Qué van a hacer? ¿Desterrarnos de nuestras casas donde llevamos años viviendo?”.