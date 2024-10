Las Flores en Jerez avisa: “Llegaremos hasta Europa pero esto se tiene que parar”

Vecinos de Las Flores han comenzado a recibir en estos días nuevas notificaciones de pago para la urbanización de la zona, concretamente de la unidad de ejecución 4S1. San Jerónimo A. Tras años con las obras paralizadas por parte del Ayuntamiento de Jerez, los residentes “que pagamos miles de euros hace años” se han encontrado desde este jueves con “la desagradable sorpresa” de recibir los nuevos documentos en los que se triplican las obligaciones de pago que recibieron hace más de quince años con la justificación de “actualizar” las liquidaciones.

Esta situación ha puesto en pie de guerra a los afectados, por lo que ya advierten, desde la asociación vecinal ‘Punta del Borte’ que tomarán “toda clase de medidas y empapelaremos Jerez de pancartas”, tal como detalla la presidenta vecinal Charo López.

“Lo que no es lógico es que en la última reunión que tuvimos, la delegada de Urbanismo decía que había que seguir pagando según la ley, incluso los costes con aumento, y la alcaldesa decía que eso no era y contradecía a la delegada de Urbanismo”, asegura. No obstante, “la cuestión es que nosotros hemos mandado una carta a la alcaldesa María José García-Pelayo para que se nos responda y nos diga que no tenemos que pagar nada más que lo estipulado en su día, tal como nos dijo en la reunión. Sin embargo, aquí no hemos recibido ninguna carta solamente una notificación diciendo que ha aumentado”.

Como ejemplo, hay casos en los que la primera liquidación era de 9.000 euros en 2006 y ahora, de 27.000 euros. “No lo vamos a permitir. Si las notificaciones son las respuestas o es la respuesta a la carta de la alcaldesa, ya lo tenemos claro: llegaremos si hace falta y denunciaremos en Europa pero esto se tiene que parar”, señala López.

Por ello, deja claro que los vecinos “queremos las notificaciones por escrito, no queremos palabras, queremos todo por escrito. Nos da igual qué partido haya estado en el Ayuntamiento; aquí ha habido una pasividad que ha generado un daño a nuestro patrimonio, a nuestra economía, y de esa pasividad se tiene que hacer cargo el Ayuntamiento Jerez, esté quien esté en el equipo de gobierno”.

“Los vecinos me dicen que no pagan ni un duro, que venga el Ayuntamiento y los embargue. Eso es lo que me están diciendo los afectados, que son la mayoría pensionistas, obreros y muchos vecinos en paro, que embarguen a la barriada”, asegura la presidenta vecinal.

Hay que recordar que desde la asociación ‘Punta del Norte’ ya mostraron en mayo de este año su preocupación al gobierno local. En una carta remitida a la alcaldesa, María José García-Pelayo, se recordaba que el motivo de la comunicación era “por tercera vez, las obras de urbanización que este Ayuntamiento tiene pendiente en la barriada Las Flores, tanto en la unidad de ejecución 4S2 como en la 4S1, sin hasta la fecha tener respuesta”.

Desde la junta directiva se exigía entonces al gobierno local en dicha carta que, “vista y analizada toda la documentación que poseemos” el Ayuntamiento de Jerez debe hacerse “cargo de todos los costes de las obras de urbanización de ambas unidades” así como de “su ejecución de una vez por todas, sin perjuicio de que los distintos propietarios puedan solicitar ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por la inacción de la Administración”.

Se trata de unas obras de urbanización que, desde que dieran comienzo en 2008, han sufrido numerosos parones y contratiempos, sin que haya aún fecha definida para su finalización.