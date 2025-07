Rafael Ortiz Alcalá-Zamora: "El concurso-oposición a la Real Escuela es un circo"

La denuncia de Antonio José Niño, aspirante a las plazas de jefe de área técnica y jefe de doma ofertadas en concurso-oposición abierto por la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, ha provocado reacciones entre más profesionales del mundo de la equitación que también optaban a este puesto.

Uno de ellos, Rafael Ortiz Alcalá-Zamora, también ha mostrado públicamente su indignación por "cómo se está desarrollando este proceso". El jinete, con un currículo excelso pues además de ser dos veces campeón de España de Doma clásica ha sido mundialista en los Juegos Ecuestres de Kentucky en 2010, ha anunciado este pasado lunes 30 de junio su renuncia al puesto "porque solicité realizar mi entrevista vía telemática porque estoy trabajando en Ávila de veterinario, y me lo han denegado, argumentándome que eso no estaba en las bases. Me dicen que según dichas bases, debe ser presencial, pero en esas mismas bases no dice que no se pueda cambiar por una circunstancia sobrevenida".

El jinete cordobés reconoce que "cuando me presenté, lo hice sabiendo que había gente que era del agrado del director, pero yo me creo el mejor candidato, tengo un buen currículo y decidí confiar en el proceso, cosa que ahora he visto que no es así, me he dado cuenta que todo es un circo".

Como ha ocurrido con el otro aspirante, la baremación es, sin duda, donde más problemas ha tenido. "No es lógico que me rechacen la carrera de veterinario porque, según dicen, no está relacionada con el mundo ecuestre, igual que trabajos que he acreditado en otras instituciones, como la Yeguada del Hierro del Bocado, que es una entidad pública".

Ortiz Alcalá-Zamora lamenta que una institución como la Real Escuela "en la que tenían que estar los mejores, no lo sea. Es triste ver cómo la Escuela, que ha llegado a ser santo y seña en España y también a nivel internacional, haya perdido el prestigio y lo peligroso es que vaya camino de convertirse en un museo, porque la credibilidad la está perdiendo".

Finalmente, considera que "este concurso está siendo injusto y está politizado", si bien reconoce que la situación en la Real Escuela "no es nueva, conozco bien la institución desde que tenía 18 años y tengo más de 50, pero es triste que hoy en día, cuando debería dar ejemplo, no se da. Se está actuando de manera similiar a la clase política que desafortunadamente hoy nos gobierna y si no, ahí está el caso del el hermanisimo. Es muy triste".