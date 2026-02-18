Reabre parcialmente la autovía A-381 en sentido hacia Jerez de la Frontera

La Junta de Andalucía ha informado de que este miércoles 18 de febrero ha reabierto al tráfico el túnel de Valdeinfierno, ubicado en el kilómetro 74 de la autovía A-381 entre Los Barrios y Jerez de la Frontera.

Este punto kilométrico tuvo que ser cortado el pasado martes 10 de febrero en sentido hacia Jerez debido a un río atmosférico que provocó el desprendimiento de rocas y tierra sobre la calzada.

En un comunicado, la administración andaluza ha detallado que se ha reabierto la calzada izquierda del túnel en sentido Jerez de la Frontera, mientras que el carril derecho y el exterior permanecen aún cerrados.

De esta manera, los vehículos procedentes de Los Barrios ya no tienen que tomar el desvío que se habilitó mientras se realizan las obras para recuperar esta carretera de titularidad autonómica, y que derivaba el tráfico hacia una vía de servicio para incorporarse de nuevo a la autovía en el kilómetro 73.

En concreto, el corte estaba marcado entre los kilómetros 77 y 73 de esta autovía desde poco después de las 19:30 horas de la noche del lunes 9 de febrero, cuando se produjo el desprendimiento a consecuencia del temporal.