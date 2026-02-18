Aena aprueba las inversiones del Aeropuerto de Jerez para los próximos años

El consejo de administración de Aena, la empresa que gestiona las infraestructuras aeroportuarias del país, entre ellos el de Jerez, aprobó este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031. En él se detallan las inversiones previstas en todas las terminales durante ese quinquenio y se recoge la pretensión de aplicar un incremento de tarifas por el uso de todos los aeródromos. No obstante, el documento aún no es definitivo dado que debe ser ratificado por el Consejo de Ministros, trámite que se espera obtener en septiembre, aunque antes se tiene que presentar a la Dirección General de Aviación Civil, así como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a los comités de coordinación aeroportuaria de las comunidades autónomas.

Por el momento, la gestora aeroportuaria no ha concretado públicamente el listado de inversiones por aeropuertos -en la presentación del documento realizada este miércoles en Madrid solo mencionó las grandes obras de ampliación previstas en los principales aeropuertos del país- dado que ahora se tienen que presentar a las comunidades autónomas y es un documento que aún no está cerrado, según apuntan desde la compañía.

De hecho, en el documento presentado en la mañana de este miércoles ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al ser una empresa cotizada, se limita a señalar sobre Jerez que habrá inversiones en el campo de vuelo. Ahora bien, en el avance de esta planificación que se dio a conocer en septiembre se contemplaba que entre las inversiones previstas a partir de 2027 se encuentra la ampliación de la plataforma para la aviación general ('jet' privados y helicópteros).

Asimismo, estaba recogida la construcción de un nuevo edificio para el servicio de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto (SSEI), una serie de actuaciones para prevenir inundaciones en la terminal y diversas mejoras en los sistemas y equipamientos de seguridad. Por otro lado, en la zona de la terminal, se prevé una adecuación de la zona de estacionamiento de autobuses, la cubrición de las zonas peatonales mediante marquesinas y un nuevo equipamiento para la zona de facturación, entre otras. También se prevén actuaciones de mejora de la climatización de las instalaciones y de reducción del consumo eléctrico con iluminación de bajo consumo.

En cambio, continúa sin contemplarse la ampliación de la pista del Aeropuerto de Jerez, una demanda de algunos sectores políticos y económicos de la provincia que consideran que es una inversión fundamental para que aumente el tráfico y el número de rutas. Ahora bien, terminales de similares características a las de Jerez están creciendo en los últimos años gracias a los acuerdos económicos entre comunidades autónomas o diputaciones y aerolíneas con importes muy superiores a los actualmente están vigentes con la terminal jerezana.

La ampliación de la pista de aterrizaje es una propuesta ya recogida en los dos últimos planes directores del Aeropuerto de Jerez, el documento que, de algún modo, ordena 'urbanísticamente' el recinto aeroportuario. Así, se contempla una reserva de suelo en su cabecera norte para que la pista pueda pasar en un futuro de 2.300 a 2.900 metros de longitud. No obstante, esta inversión siempre ha estado supeditada a un incremento sustancial de la demanda, escenario que Aena considera que actualmente no se da y que las infraestructuras existentes aún tienen capacidad para recibir más vuelos.

Por otro lado, el futuro Documento de Regulación Aeroportuaria contempla también una subida de tarifas de todos los aeropuertos de la red Aena hasta 2031. Así, el incremento medio anual de la tarifa será de 0,43 euros por pasajero, aunque el importe será inferior en aeropuertos pequeños y medianos como Jerez, según apunta Aena, aunque no especifica cifras por terminal. En este sentido, la compañía considera que mantiene unos precios "muy competitivos" que permitirá que "siga siendo altamente eficiente".

No obstante, este incremento ya ha sido cuestionado por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) que la califica injustificada al considerar que es el resultado de una subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativos. Por este motivo, demanda una bajada tarifaria anual del 4,9% para los próximos cinco años.

Jerez cerró el pasado año con una caída del 6,7% de pasajeros respecto a 2024, una disminución que se debió fundamentalmente a la marcha de Ryanair, que optó por dejar de operar en la terminal jerezana en la guerra que mantiene con Aena por las tarifas aéreas.

Sin embargo, la terminal jerezana ha arrancado mejor 2026 registrando el mayor volumen de pasajeros en un arranque de año desde que se decretó la pandemia. Las previsiones apuntan a que se mejorarán los dígitos de 2025.