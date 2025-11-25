La Real Escuela celebrará su tradicional espectáculo de los Reyes Magos el sábado 6 de diciembre

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, ha presentado, en la mañana de este martes, la VIII edición del tradicional espectáculo de los Reyes Magos, que tendrá lugar el sábado, día 6 de diciembre, y estará organizada a beneficio de la campaña social que realiza la institución como colaboración para aportar fondos en favor de los niños en riesgo de exclusión social de Jerez.

El acto de presentación del cartel, que ha tenido lugar a las 09:00 horas en el guadarnés de la fundación, ha contado con la presencia del director de la institución, Rafael Olvera, y con la de los representantes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Anabel Morillo, Juan Carlos Durán y Antonio Ramírez.

Un gran número de entradas han sido puestas a disposición de esta causa, las cuales se han distribuido entre los representantes de Sus Majestades de Oriente y los miembros de sus respectivos cortejos.

El espectáculo “Cómo bailan los caballos andaluces”, que se desarrollará en el picadero “Álvaro Domecq” de la institución a las 12:00 horas, es un ballet ecuestre con música netamente andaluza y española y vestuario de gala a la usanza del siglo XVIII.

Para esta actuación, que tendrá una duración de 90 minutos, los jinetes y caballos de la Escuela realizarán una exhibición de doma clásica y vaquera, así como otros trabajos de la equitación tradicional en los que también participarán los enganches.

Asimismo, permanecerán abiertos a los visitantes el Museo del Arte Ecuestre, en horario de 10:00 a 14:00 y el Museo del Enganche, de 10:00 a 15:00 horas.