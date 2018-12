Francisco Gandón Soto es venencia y la venencia es 'Paco'. Gracias a la pasión por su trabajo y su extensa trayectoria como venenciador de Bodegas González Byass, Gandón se subirá al trono del Rey Melchor el próximo 5 de enero.

–¿Cómo recuerda el momento en el que le comunicaron que encarnaría al Rey Melchor?

–Había escuchado rumores de que un venenciador podía ser un rey mago, pero nunca me lo creí. Llevo muchos años venenciando a los Reyes Magos en uno de sus primeros actos en González Byass y nunca lo esperaba.Estaba viendo un partido de fútbol y me empezó a sonar el teléfono a las diez de la noche. ¡Ha pasado algo! Pensé. "Nos ponemos en contacto contigo para proponerte ser un Rey Mago, ¿qué piensas Paco?", me dijo más o menos la alcaldesa. ¡Sí! Un rotundo sí. No me lo pensé y desde entonces estoy montado en una nube.

–Desde el primer día ha subrayado que es un reconocimiento a su profesión.

–Totalmente. Soy una persona que le debo tanto a la venencia... Y siempre he dicho que en Jerez nunca se le había rendido su merecido homenaje. Los venenciadores hemos sido de los primeros embajadores de Jerez por el mundo entero. Estoy yo aquí, pero este reconocimiento es para todos mis compañeros.

–¿Cómo recuerda la Navidad de su infancia?

–Estas fiestas en mi casa siempre nos han gustado. Son muy emotivas, te acuerdas de las personas que faltan... Por desgracia me quedé desde muy pequeño sin padre pero en mi casa siempre hemos celebrado la Navidad en familia. Nos gustaba mucho la zambombita en casa, había un árbol y un pequeño Portal. Uno de mis vecinos de Federico Mayo tenía una gran casa y en un cuarto debajo de la escalera ponía un Belén precioso, hasta con cambios de luces. Y este año en mi casa se está viviendo como nunca.

–¿Algún regalo especial de los Reyes Magos que recuerde?

–Yo me llevé tres o cuatro años con el mismo regalo –risas–. Siempre era nuevo pero siempre el mismo, una especie de bazuca que tiraba pelotas de goma.

–Desde que es Rey Mago, ¿ve la ciudad con otros ojos?

–Yo creo que es al revés, que la ciudad me ve de forma diferente, porque ya por donde voy soy 'su majestad'. Es muy bonito porque Jerez reconoce este nombramiento y la verdad es que me lo estoy creyendo.

–¿Es Jerez tan solidaria como sus antecesores siempre remarcan en Navidad?

–Jerez se abre mucho a los Reyes Magos. Siempre había escuchado que la etiqueta de los Reyes Magos te abre las puertas y es totalmente cierto. Además, los empresarios y demás colectivos que colaboran con nosotros saben nuestra labor y gracias a ellos llegamos a donde llegamos. Lo dan porque están convencidos de nuestro trabajo y se sienten también reyes magos. Lo son.

–En González Byass, su segunda ‘casa’, también se debe estar viviendo una Navidad diferente.

–Están muy orgullosos, me quieren bastante. Además tengo que agradecerle mucho a mis compañeros, que han puesto una cesta de ‘ningún niño sin Reyes’ y tengo mi cuartito lleno de juguetes para familias necesitadas.

–¿Qué destacaría de sus compañeros de cabalgata, Félix Moreno y Ana Huguet?

–Son muy buenas personas los dos. Lo estamos pasando genial. Yo no conocía a Ana de nada y es una mujer para comérsela. Y Félix es una persona que no sabe decir 'no', siempre dispuesto. Como amigos y personas son... Lo mejor que me podía pasar.

–Vuestra labor no sólo se centra en la cabalgata sino que desde Acción Social os han llegado las cartas de muchos niños necesitados de Jerez.

–Es la labor más bonita que te encomienda el Ayuntamiento. Al segundo día de nuestro nombramiento nos reunimos con la delegada Carmen Collado y nos dijo que en la ciudad había censados más de 1.000 niños que no iban a tener juguetes. Se me ponen los pelos de punta. Nos sorprendió bastante y estamos trabajando muchísimo por ellos. Esos niños tendrán sus Reyes.

–¿Ha soñado ya con el 5 de enero?

–Lo estoy viviendo. Me he probado el traje y es alucinante.Estoy deseando que llegue el día 5 y creo que me voy a hartar de llorar. Me imagino saliendo de Ifeca... Debe ser alucinante.

–¿Qué desea para el año 2019?

–Que se acabe el paro, salud y que seamos personas con más empatía.