El Ayuntamiento recurrirá al Contencioso la ampliación de los domingos que podrán abrir los centros comerciales en Jerez

El gobierno municipal ha anunciado que prevé presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la decisión adoptada por la Junta de Andalucía de que los grandes centros comerciales de la ciudad puedan ampliar los domingos y festivos que están autorizados a abrir a partir de este año. La decisión ha sido dada a conocer tras conocerse que el organismo autonómico ha rechazado las alegaciones que había presentado en contra de esta decisión.

A finales de noviembre, el Consejo Andaluz de Comercio dio su visto bueno a que las grandes superficies comerciales de Jerez incrementen notablemente el número domingos y festivos que pueden abrir. Así, de los 16 días que hasta el año pasado tenían autorizados, desde este 20223 podrán vender los siete días de las semanas de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, además de Semana Santa y durante el fin de semana de celebración del Gran Premio de España de Motociclismo.

Tras la decisión del Consejo Andaluz, solo faltaba la resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que ratificara la decisión. Así, una vez remitida, el Ayuntamiento presentó alegaciones (ya se personó en el procedimiento durante el periodo de audiencia pública previo al dictamen del Consejo Andaluz de Comercio) que han sido rechazadas por el organismo autonómico, a tenor de lo apuntado por el ejecutivo municipal en el comunicado. La resolución deberá publicarse en próximos días en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La declaración de zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales, que es la figura jurídica con la que se regula la ampliación de los horarios comerciales de las grandes superficies, a partir de este 2023 en Jerez fue declarada de oficio por la Junta de Andalucía ya que el Ayuntamiento no presentó propuesta alguna en el plazo establecido por la normativa autonómica —el plazo concluye cada 1 de octubre del año anterior al inicio de la declaración—. A pesar de que esta figura no es nueva y ha estado vigente en la ciudad desde hace más de una década —de hecho, hasta 2022 se autorizaban la apertura de las grandes superficies comerciales en el centro de Jerez durante Semana Santa—, el gobierno municipal alegó que no presentó propuesta alguna justificándolo en que se había producido un cambio de la normativa en plena pandemia en 2020 y que la Junta le había comunicado que aún estaba en plazo para hacerlo, aunque el plazo no ha variado en los cambios normativos realizados.

Una vez la Junta empezó a tramitar la propuesta de ampliar notablemente los domingos y festivos que podrán abrir estas instalaciones (los meses designados son los que la ciudad supera las 600.000 pernoctaciones mensuales, que es el nuevo requisito establecido), el Ayuntamiento presentó una petición de que esta propuesta se limitase al centro histórico. La propuesta no fue aceptada por defectos de forma, según apuntó semanas atrás la Junta de Andalucía.

Ahora, una vez emitida la resolución provisional por parte de la Consejería, el Ayuntamiento presentó nuevas alegaciones que tampoco han sido tenidas en cuenta por motivos que no han trascendido por ahora. Ahora bien, en el comunicado emitido por el gobierno, la alcaldesa, Mamen Sánchez, indicó que, con esta decisión, el organismo autonómico, “ignora las características del turismo que recibe Jerez”, imponiendo una declaración de zona de gran afluencia turística que, a su juicio, "no responde a sus necesidades”.

Incluso, acusó a la Junta de “perjudicar a los más de 8.000 trabajadores del comercio de Jerez para beneficiar a las grandes empresas”. Al igual que hiciera en semanas anteriores, la alcaldesa apuntó: “Los visitantes que se acercan a Jerez lo hacen movidos por los atractivos culturales y patrimoniales, no son turistas que vengan en busca de grandes superficies comerciales, y menos en verano”. Por ello, consideró que no es “ni rentable ni lógica” esta ampliación de horarios puesto que, afirmó, esta decisión no va a mejorar ni las “condiciones laborales ni la calidad de vida”, de los trabajadores de estos espacios.