Los grandes centros comerciales de Jerez podrán abrir más domingos y festivos a partir del año próximo

La Junta de Andalucía ha autorizado que, a partir del año próximo, las grandes superficies comerciales ubicadas Jerez amplíen notablemente el número domingos y festivos que puedan abrir. Así, de los 16 días que actualmente tienen autorizados durante todo el año, a partir del año próximo podrán vender los siete días de las semanas de los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, además de Semana Santa y durante el fin de semana de celebración del Gran Premio de España de Motociclismo.

La decisión fue adoptada por el Consejo Andaluz de Comercio en una reunión celebrada en la mañana de este martes. Este órgano, de carácter consultivo, decidió rechazar las alegaciones que había presentado el Ayuntamiento de Jerez, que había solicitado que esta libertad de horarios se circunscribiese al centro histórico, tal y como se ha aplicado durante la Semana Santa de los últimos años.

La Ley de Comercio Interior de Andalucía establece que los establecimientos comerciales con una superficie de venta superior a los 300 metros cuadrados pueden permanecer abiertos al público un máximo de 16 domingos o festivos al año (este número, por cierto, se ha ampliado en este año ya que hasta el pasado eran 10). De hecho, los del próximo año ya están fijados por la Junta de Andalucía desde finales de mayo.

No obstante, estos pueden ampliarse si el municipio es declarado por la Junta de Andalucía como zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales. Para ello, la ciudad tiene que cumplir con algunos criterios tales como un elevado número de viviendas de segunda residencia, ser un municipio declarado turístico, albergar un gran evento deportivo o contar con un importante número de pernoctaciones de turistas.

Durante años, a Jerez se le asignó esta declaración con motivo de la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo. Sin embargo, entre 2019 y 2022, la Junta autorizó que solo se aplicase durante Semana Santa y únicamente en el centro histórico. Ahora ha optado por ampliar el número domingos y festivos de apertura debido al “elevado número de pernoctaciones” que se producen en la ciudad durante Semana Santa, el Gran Premio y los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre —más de 600.000, un umbral que se ha rebajado tras la última modificación de la normativa andaluza en materia de comercio—.

La tramitación fue iniciada por la Junta de Andalucía ya que el Ayuntamiento no presentó una propuesta para 2023. En cambio, el ejecutivo local alegó que consideraba que aún estaba en plazo para hacerlo, por lo que optó por presentar unas alegaciones consensuadas con sindicatos y el sector comercial tradicional, aunque finalmente no han sido tenidas en cuenta.

Según el acuerdo del Consejo Andaluz de Comercio, que próximamente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), esta autorización a la apertura durante más domingos y festivos a partir del año próximo tendrá vigencia “indefinida”.

CCOO: “La ampliación más salvaje”

Comisiones Obreras, sindicato que se ha movilizado en las últimas semanas en contra de esta declaración (el pasado domingo se celebró una manifestación en las inmediaciones de Área Sur) y que votó en contra de la propuesta, ha considerado que la decisión adoptada por el Consejo Andaluz de Comercio es la “ampliación más salvaje” de zonas de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales realizada en Andalucía. No en vano, esta medida no solo se aplicará en Jerez sino también en Cádiz, Almería, Granada y Sevilla.

En un comunicado, la central sindical indicó: “Estamos en contra de esta ampliación que consideramos salvaje al permitir la apertura en domingos y festivos de más de medio año en algunos municipios y que pone en riesgo el equilibrio de los formatos comerciales tradicionales y el mantenimiento del empleo de las pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer frente a estos grandes periodos de apertura ininterrumpida".

Acto seguido, señaló: “Mediante la liberalización de los horarios comerciales se está implantando una medida que no genera más empleo y el que genera no es de calidad, que impide la conciliación de la vida laboral y familiar y que, además, no se sustenta en ningún estudio previo del sector, sino que responde a una petición exclusiva de los intereses de las grandes superficies y no del sector del comercio". Por último, alertó de que estas nuevas declaraciones sitúan a Andalucía “a la cabeza de la liberación de los horarios comerciales”.