Una reforma en unos juzgados de Jerez sobrecargados

Entre los objetivos de la mayor reforma de la estructura judicial se encuentra la reducción de los retrasos en los procedimientos y de la excesiva sobrecarga de trabajo que soportan los órganos judiciales. Aunque, tal y como constan en las estadísticas oficiales, el partido judicial jerezano no está entre los más congestionados de la provincia, lo cierto es que en los dos últimos años ha aumentado.

El Consejo General del Poder Judicial publica trimestralmente datos de la sobrecarga de trabajo en algunas jurisdicciones. Así, y con registros correspondientes al tercer trimestre de este año, en lo que va de año se han ingresado unos 21.700 asuntos, un 3,9% más respecto al mismo periodo de 2023.

La jurisdicción civil tenía unos 10.900 asuntos pendientes de resolución, unos 500 más respecto al mismo periodo del año anterior. Así, mientras aumentaron los asuntos en los juzgados de primera instancia, se redujeron en los órganos especializados en familia.

Por el contrario, se redujo el número de asuntos en tramitación respecto al pasado ejercicio en penal. Así, el pasado trimestre cerró con 2.853 pendientes de resolver, 122 menos respecto al año anterior. Así, se redujeron en el juzgado de instrucción, pero aumentaron en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

En cuanto al resto de jurisdicciones, los últimos registros publicados por partido judicial corresponden al cierre del pasado ejercicio. En ellos, se corroboró que los juzgados de lo social de Jerez siguen teniendo una elevada sobrecarga de trabajo. Así, a lo largo del pasado año los tres órganos del partido judicial vinculados a esta jurisdicción recibieron unos 4.200 asuntos, unos 600 más respecto a 2023. Al finalizar el año, tenía unos 7.860 asuntos pendientes, casi 800 más respecto al año precedente.

En lo contencioso-administrativo, 2024 cerró con 218 asuntos en tramitación. Mientras tanto, se registró la entrada de 287 y se resolvieron 418, según la estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial.

Mientras tanto, los tres juzgados de lo penal de Jerez tenían 1.653 asuntos procedimiento abreviado pendientes de sentencia, 229 diligencias tramitadas y 3.258 ejecutorias.

Finalmente, el Servicio Común de Notificaciones y Embargos del partido judicial de Jerez tramitó a lo largo de 2024 un total de 21.018 asuntos, un 13,4%más respecto a 2023.