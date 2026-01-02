SPJ-USO : "Ha sido una restructuración de los juzgados de Jerez hecha deprisa y corriendo"

El sidicato SPJ-USO ha lamentado que el proceso de reestructuración para cumplir con la Ley de Eficiencia haya sido "deprisa y corriendo" en el partido judicial jerezano. En este sentido, Juan Pedro García Bazán, miembro de la ejecutiva regional de este sindicato, señaló que esta reforma de la administración de la justicia se debería haber realizado con "más organización" y "tiempo" dada las circunstancias del partido judicial jerezano que ha pasado del sistema implantado en 1985 a una nueva distribución y sistema de trabajo sin pasar por un punto intermedio que supuso la reforma de 2003. En este sentido, se ha producido un profundo cambio en los métodos de trabajo que requerirá un periodo de adaptación y que, por ende, podría afectar a las tramitaciones a corto plazo.

Sobre el procedimiento de acoplamiento del personal, el representante sindical alertó de que esta importante transformación no ha servido para afrotar algunos de los problemas endémicos de la justicia, como es la fase de cumplimiento de los pronunciamientos. En este sentido, considera que existe una "descompensación" entre el personal adscrito a ejecución respecto al resto de servicios comunes. "Es un servicio que tiene mucha carga de trabajo y tiene menos personal que los demás; se va a atascar", lamenta.

En cuanto a la "mudanza" de algunos órganos judiciales, García Bazán le reprocha a la Junta de Andalucía que se la "haya ahorrado" puesto que buena parte de este trabajo ha sido realizado por los propios funcionarios. Asimismo, calificó de "improvisión" algunas actuaciones dado que se han realizado cambios en los procedimientos "de un día para otro" cuando ya se habían abordado los cambios en las reuniones de los comités de seguridad y salud.