La compra de más autobuses para el transporte urbano, suspendida cautelarmente tras un recurso del PSOE

El proceso de licitación iniciado a finales de octubre por parte de la empresa municipal Comujesa para la adquisición de otros 25 autobuses para el transporte público ha sido suspendida de manera cautelar. El motivo es que el PSOE ha presentado un recurso donde cuestiona algunos aspectos formales del procedimiento al entender que ni cuenta con documentación que garantice la financiación de este contrato y que justifique el criterio de solvencia económica que se le exigirá a la empresa que se haga con la adjudicación. Así, mientras no se resuelva esta petición por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Ayuntamiento, se ha dejado en suspenso el plazo de presentación de ofertas, que debería haber concluido ayer.

Fue a mediados de octubre cuando el consejo de administración de Comujesa aprobó la contratación de un 'renting' para que el servicio de autobuses urbanos cuente con otros 25 autobuses urbanos nuevos —desde hace unas semanas están operativas algunas de las nuevas unidades de un 'renting' tramitado el año pasado—. Sin embargo, el procedimiento contó con el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox.

El 24 de octubre se inició el proceso de presentación de ofertas, pero el pasado día 13 el PSOE presentó dos recursos —uno firmado por José Antonio Díaz y otro por Carmen Collado, ambos al ser los consejeros de esta formación en la mercantil—. En él solicitaba no solo el reinicio del expediente atendiendo a las carencias detectadas en el pliego de condiciones sino que, mientras el tribunal analizase su escrito, se suspendiera de manera cautelar la licitación. La resolución de este órgano municipal, que es el encargado de velar por el cumplimiento normativo de las contrataciones que realice el Ayuntamiento, se emitió este lunes donde se consideró "procedente" la suspensión de los plazos para la presentación de ofertas mientras no se pronuncie sobre el fondo de la controversia.

Los argumentos del PSOE

Son dos los aspectos que cuestiona el PSOE en el recurso presentado por la licitación. Por un lado, advierte de que no estaría acreditada la financiación de este 'renting' en los próximos años. En este sentido, la formación socialista argumenta que el expediente de contratación adolece de un "compromiso" que garantice que el Ayuntamiento de Jerez hará las transferencias necesarias para abonar el coste del contrato durante los próximos años —se estima un coste anual de unos 1,4 millones de euros—.

Para ello, se basa en un informe del director económico de Comujesa que obra en el expediente donde se señala que "la viabilidad de la renovación de la flota pasa por el compromiso firme de la entidad matriz [en este caso el Ayuntamiento] de incluir en los presupuestos de los ejercicios venideros las cantidades necesarias en concepto de transferencias corrientes para este servicio". Para el PSOE, sin embargo, no existe ese documento que garantice este traspaso monetario en los sucesivos años.

Y, por otro lado, la formación considera que no está justificada la solvencia económica que deberá acreditar la empresa que se haga con el 'renting'. Así, advierte de que en el expediente "no consta un informe específico" que motive el umbral requerido. A todo esto, el PSOE solicitó la suspensión cautelar del proceso para resolver ambos aspectos del pliego de condiciones.

"Un recurso infundado"

Tras la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, el gobierno municipal emitió un comunicado donde el delegado de Servicios Públicos y vicepresidente de Comujesa, Jaime Espinar, aseguró que es un "recurso infundado" que, a su entender, únicamente pretende "conseguir que la llegada del resto de la flota de autobuses nuevos hasta completar los 50 se retrase, algo que únicamente perjudicará a los jerezanos”.

En este sentido, recordó que el PSOE presentó un recurso contra la adjudicación de los primeros 25 autobuses que ahora han empezado a estar operativos —a día de hoy hay 12 y llegarán otros 13 antes de que acabe el año— que finalmente fue desestimado por el órgano fiscalizador. Así, le reprochó que entonces provocaron un retraso en "esa llegada y que se haya generado un verano caótico, ya que, como todos los jerezanos saben, se han tenido que retirar hasta nueve autobuses turcos que el propio PSOE compró por poner en riesgo la integridad física de conductores y usuarios”.

Por ello, pidió al PSOE que "recapacite" puesto que "su manera de hacer una oposición destructiva solo retrasará lo inevitable, que Jerez tenga el 100% de su flota renovada antes de que acabe la legislatura”.