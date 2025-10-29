Refugio visual en Espacio Abierto Jerez con José María Rodríguez Requejo

Espacio Abierto Jerez albergará este jueves, 30 de octubre, a las 20 horas, la inauguración de la exposición 'Paisajes del silencio del jerezano José María Rodríguez Requejo, que se podrá visitar hasta el 21 de noviembre. El horario de la sala es de mañana, de martes a viernes, de 10,30 a 13 horas; horario de tarde, de lunes a viernes, de 17,30 a 20 horas.

Rodríguez Requejo comenzó su travesía en el mundo de la pintura en 2018, con su participación en clases magistrales impartidas por destacados maestros de Jerez y Cádiz. Aquellas experiencias fueron el punto de partida de un proceso de apertura personal: la necesidad de liberar una creatividad y una sensibilidad que durante años habían permanecido latentes.

Desde entonces, su obra ha ido evolucionando de lo figurativo hacia un lenguaje cada vez más libre, donde la forma se disuelve en el color y la emoción se impone sobre el detalle. "Me siento especialmente cómodo en ese territorio intermedio, entre lo reconocible y lo sugerido, donde la imaginación del espectador completa la historia", asegura el artista.

Su temática preferida es el paisaje —no tanto como representación fiel de un lugar, sino como espacio de evocación. "En mis cuadros busco construir atmósferas más que escenas, manchas de color que insinúan horizontes, luces o reflejos, y que invitan a la interpretación personal. Trabajo con óleo, acrílico y acuarela sobre distintos soportes. Me atrae la superposición de capas, el juego entre transparencia y materia, la búsqueda de profundidad a través de la luz. Aspiro a que cada obra sea un refugio visual: un lugar donde respirar calma, serenidad y una cierta nostalgia de lo natural".

"En 2021 tuve el valor de presentarme a mi primer certamen de pintura, obteniendo el segundo premio en el concurso anual de la Universidad de Cádiz. Aquel reconocimiento fue un impulso decisivo para seguir explorando nuevos lenguajes y asumir la pintura con mayor compromiso".

Desde entonces ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas junto a destacados artistas de la ciudad. Ahora regresa a Espacio Abierto Jerez, "el lugar donde presenté mi primera exposición individual y que marcó un punto de inflexión en mi trayectoria".

La muestra que ahora presenta supone un nuevo giro en su obra: una pintura más expresiva, de contrastes marcados y colores intensos. Los paisajes se transforman en construcciones emocionales, donde las formas se diluyen en planos difusos sin perder la profundidad ni la atmósfera que siempre ha buscado.