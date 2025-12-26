Renovados los postes de paradas de autobús en Jerez en las avenidas Europa y Blas Infante y calle Alborán

El Ayuntamiento de Jerez, a través del Servicio de Movilidad, avanza en la sustitución de los postes de las paradas de autobús urbano, instalando unos nuevos de diseño actualizado y funcional, fabricados en aluminio y con un modelo de diseño que garantiza la seguridad y requiere un mantenimiento más sencillo y rápido.

Diferentes puntos de la ciudad, como la avenida Blas Infante, la avenida de Europa o la calle Alborán, han sido objeto de una nueva fase de renovación de estos elementos del mobiliario urbano, que han llegado para sustituir a los antiguos que fueron instalados hace más de 20 años y que presentaban una imagen precaria.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha recordado que la renovación de postes de paradas de autobús continuará su curso “hasta que podamos tener eliminados todos los postes en mal estado”.

Licitación para renovar las marquesinas

Ha señalado que “en paralelo, desde el Gobierno de la ciudad estamos trabajando también en la licitación para renovar igualmente las marquesinas, así como realizando el estudio para mejorar las líneas de autobuses y su geolocalización. De manera que, una vez que ya contamos con nuevos vehículos y con el camino despejado para renovar toda la flota al final de la legislatura, sigamos mejorando al completo el servicio público de transporte urbano”.

La reposición de postes de paradas de autobús comenzó en el mes de enero con una primera fase en la que se colocaron 42 nuevos soportes, priorizando las paradas que se encontraban en peor estado. Jaime Espinar ha recordado que “en algunos casos estos postes tenían más de 25 años y generaban mala imagen para la ciudad”, en este sentido ha destacado la importancia de “cuidar los detalles de la ciudad, tras años de abandono por parte del Gobierno anterior”. Por todo esto, ha destacado que “desde el Gobierno municipal estamos trabajando para dar solución a toda aquella falta de mantenimiento, cuidando la estética de la ciudad y mejorando su imagen”.