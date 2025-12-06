El falso techo del pasaje de San Ignacio, junto a la calle Porvera, será renovado

La Comisión Local de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez, presidida por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, junto con la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha dictaminado favorablemente distintas propuestas de intervención tanto en la vía pública como en viviendas y locales comerciales del centro histórico, en su mayoría relacionadas con reformas y adaptaciones de inmuebles para acondicionarlos a un nuevo uso, o bien, para la construcción de viviendas.

Autorizadas nuevas obras de reparación en el Pasaje de San Ignacio

Entre estas actuaciones, cabe destacar que la Comisión de Patrimonio Histórico ha autorizado las obras de reposición del falso techo del pasaje público San Ignacio, que se llevan a cabo después de haberse ejecutado una serie de obras de emergencia en el mismo para garantizar la seguridad en la vía pública.

El pasaje es de titularidad municipal, si bien, el falso techo pertenece a la comunidad de propietarios de un edificio de la calle Porvera, y presentaba una serie de daños por el paso de vehículos de galibo superior al mismo.

Así pues, con esta propuesta se pretende subsanar estas deficiencias a través de una serie de trabajos, entre los que figura la retirada de las partes de falso techo que quedan en el pasaje y la colocación de un nuevo falso techo; asimismo, se adoptarán distintas medidas destinadas a impedir el paso a vehículos que superen el galibo permitido.

Cabe destacar que mientras se ejecuten los trabajos de retirada y colocación de esta estructura dañada, desde la Delegación de Urbanismo se dictará una orden de ejecución a la citada comunidad de propietarios para que lleve a cabo actuaciones complementarias que les corresponden, como es el caso de la reparación del forjado dañado.

Adaptación de un local para convertirlo en una librería con cafetería

Asimismo, la Comisión Local de Patrimonio histórico ha dado luz verde, entre otras actuaciones, a la adaptación de un local de la calle San Antón para convertirlo en una librería con cafetería, dotada de sala de conferencias y usos múltiples.

Tmabién consta la reforma de dos locales de la calle Caballeros para adaptarlos a una vivienda, conllevando las obras la ejecución de particiones interiores, colocación de nuevos revestimientos, o instalaciones y carpinterías, resultando una vivienda con salón cocina comedor, un dormitorio y un aseo y proyectándose el acceso a la misma desde las zonas comunes del edificio.

Igualmente, se han dictaminado favorablemente las obras de instalación de un ascensor de un edificio de la calle Caracuel para mejorar la accesibilidad.

También se ha dado luz verde a la propuesta de reparación de daños existentes en la fachada de un edificio de la calle Lancería al objeto de dar solución al mal estado en que se encuentra y a la oxidación de los hierros decorativos que presenta la misma.