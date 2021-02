Jerez vuelve a liderar un año más los rescates de Hacienda a los ayuntamientos

El Ayuntamiento de Jerez volverá a ser un año más la entidad local de toda España que más crédito pida al Ministerio de Hacienda para hacer frente a sus pagos. En días pasados, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos autorizó que el Consistorio jerezano pueda pedir este año hasta 39,2 millones de euros en préstamos que deberá destinar al pago de sentencias judiciales, las devoluciones de créditos ya formalizados y reintegros al Estado.

A mediados de septiembre, el pleno municipal aprobó que el Ayuntamiento volviera a adherirse al denominado Fondo de Ordenación, la bolsa de crédito que tiene habilitada el Ministerio para ayudar las entidades locales con problemas financieros. El Consistorio jerezano lleva acogiéndose a esta medida de rescate desde que se creó en 2015; en este tiempo ha solicitado casi 300 millones de euros.

En ese momento, la corporación autorizó al ejecutivo a pedir algo más de 29 millones de euros para atender pagos ordenados mediante sentencia judicial en firme. No obstante, la normativa que regula este fondo permite al Ayuntamiento incrementar estos importes para liquidar otros gastos. Así, además de los 29 millones para sentencias, comunicó a Hacienda que necesitaría unos 9,4 millones de euros extra para atender “vencimientos de mercado”, es decir, para afrontar el coste de préstamos que tiene suscritos de años anteriores. Y ha demandado otros 531.000 euros para reintegros de transferencias que el Ayuntamiento cobró de más del Estado en ejercicios precedentes.

Según el acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, este año se acogerán al fondo de ordenación 131 ayuntamientos de toda España. Tras Jerez, Jaén es la segunda entidad local que tiene asignado más importe (23,4 millones), seguido del campogibraltareño de Los Barrios (22,8 millones). Otros municipios de la provincia como Arcos (10,2 millones), Algeciras (8) o Barbate (2,4) millones tienen posibilidad de suscribir créditos por importes superiores al millón de euros. Por debajo de esta cifra están los consistorios de Puerto Real, Alcalá de los Gazules, Prado del Rey, Algodonales, La Línea, Benalup, Puerto Serrano y Trebujena.

Todos ellos deberán suscribir el correspondiente crédito antes del 31 de marzo, donde se determinará la cuantía definitiva que deberá devolver durante los próximos 10 años. Por regla general, el Ayuntamiento jerezano suele pedir un alto porcentaje del importe asignado. En 2020, por ejemplo, llegó a disponer de algo más de 39,3 millones (el 92% de lo autorizado), según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, en 2016 y 2019 solo pidió el 60% del importe concedido en un inicio (42,1 y 36,6 millones respectivamente).

Desde que se creó el denominado fondo de ordenación, que permite conceder créditos a las entidades locales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a bajo interés, el Ayuntamiento ha recibido 299,3 millones de euros. De los 193 ayuntamientos de toda España que se han acogido en algún momento a esta línea de rescate, el jerezano es, con diferencia, el que mayores cuantías ha recibido. Tras Jerez, Jaén (202 millones), Gandía (146) y Los Barrios (140) son los otros municipios que han concertado créditos por un importe superior a los 100 millones de euros.

Para solicitar este préstamo, el ejecutivo tuvo que aprobar en aquel pleno de septiembre una modificación del plan de ajuste, el documento que establece las medidas para incrementar los ingresos y reducir los ingresos. En la línea de los aprobados con anterioridad, el Ayuntamiento estima que en este año aumentará sus ingresos reforzando el cobro de impuestos en el periodo ejecutivo y manteniendo la supresión de exenciones y bonificaciones fiscales en buena parte de los tributos. Mientras, por el lado de gastos, espera reducir el coste de la nómina del personal con nuevas amortizaciones de plazas por bajas o jubilación o reduciendo los contratos menores.

Según este documento, y aunque se suscriba este nuevo préstamo la Delegación de Economía estima que a finales de este año disminuya la deuda financiera del Consistorio. Al cierre de 2020, el pasivo financiero del Ayuntamiento superaba los 730,48 millones de euros.

Otro préstamo para liquidar la deuda con la Seguridad Social

Ahora bien, este préstamo de 39 millones puede que no sea el único que el Ayuntamiento suscriba este año con el fondo de ordenación. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año permite que ayuntamientos como Jerez puedan solicitar otro crédito para liquidar las deudas que tienen con otras administraciones públicas.

Por ello, el Ayuntamiento quiere liquidar la deuda histórica que arrastra con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y que actualmente ronda los 95 millones de euros, con este préstamo al considerar que esta medida le ayudará a tener más liquidez para poder afrontar estos pagos.

Según se establecen en los presupuestos del Estado, el préstamo deberá suscribirse antes del próximo 30 de abril. Este medio preguntó al ejecutivo si ya está en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para acogerse a esta línea de ayuda sin obtener respuesta.

No obstante, en semanas pasadas, el ejecutivo apuntó que no llevará a pleno el presupuesto municipal de este año mientras no concrete este préstamo ya que esto le permitirá liberar crédito para otras partidas. Mientras tanto, continúa trabajando con el presupuesto del pasado año, aunque al pleno que se celebrará este jueves lleva dos modificaciones presupuestarias, una de ellas por un importe superior a los tres millones de euros, una de las de mayor importe de los últimos meses.