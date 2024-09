La reserva de sangre en Jerez está al 60%

Cada día 75 personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre. Los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los accidentes de tráfico, los trasplantes de órganos... serían imposibles sin donaciones de sangre y en Jerez su reserva está al 60% aproximadamente. Aunque la cifra no es positiva, desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia, con sede en el Hospital de Jerez, subrayan que las transfusiones están garantizadas, puesto que el organismo se encuentra dentro de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, por lo que puede llegar a Jerez bolsas de otras provincias en el caso de que así fuera necesario.

Como es habitual, en verano bajan considerablemente las donaciones, por lo que desde el Centro hacen de forma periódica llamamientos a la ciudadanía a colaborar. "Estamos en un momento del año muy complicado porque entre el calor y las vacaciones, porque es difícil localizar a los donantes.

Si es A+ o 0+, su sangre es de las más demandadas en Andalucía, y si es si tiene 0-, su sangre es de gran importancia por sus especiales características inmunológicas. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células en el Hospital de Jerez tiene abierta sus puertas en verano de 9 a 14.30 horas para poder donar directamente ahí.

¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?

El periodo mínimo necesario entre donaciones de sangre es de 2 meses. Las mujeres pueden donar hasta 3 veces al año y los hombres 4. En donaciones solo de plasma este periodo se acorta a 15 días pudiendo realizar como máximo 24 donaciones al año. También se pueden compatibilizar las donaciones de sangre y plasma. Esta frecuencia se controla con programas informáticos de manera automática y con la emisión del carné que se le expide a la persona donante, para que ellos mismos lleven su control. También la APP DonaSangreAndalucia dispone de un histórico de donaciones y del carné digitalizado.

La sangre donada no se puede conservar durante mucho tiempo. Algunos componentes no duran más de unos pocos días. Es la razón por la que se debe donar periódicamente, para que siempre haya sangre a disposición de las personas que la necesiten, pero respetando los plazos para proteger la salud del donante.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

¿Qué se hace con la sangre donada?

Por una parte es analizada para estudiar el grupo sanguíneo, el factor Rh y descartar enfermedades infectocontagiosas. En caso de detectarse alguna anomalía, la unidad de sangre se destruye y se comunica a la persona donante el resultado del análisis, para su posterior seguimiento médico.

Por otra parte, la bolsa de sangre es fraccionada o separada en sus distintos elementos. La sangre no se transfunde directamente de la persona donante a la receptora, sino que se somete a un proceso de separación del que se obtienen tres componentes:

Glóbulos rojos : parte celular utilizada en las intervenciones quirúrgicas, hemorragias debidas a accidentes de tráfico, tratamiento de anemias, trasplantes de órganos...

: parte celular utilizada en las intervenciones quirúrgicas, hemorragias debidas a accidentes de tráfico, tratamiento de anemias, trasplantes de órganos... Plaquetas : parte celular utilizada en pacientes con cáncer o leucemias, trasplantes de medula ósea, trastornos de la coagulación, hemorragias...

: parte celular utilizada en pacientes con cáncer o leucemias, trasplantes de medula ósea, trastornos de la coagulación, hemorragias... Plasma: parte líquida de la que se obtienen una serie de proteínas para el tratamiento de enfermedades de la coagulación, enfermedades infecciosas, grandes quemados... El plasma que no se transfunde se envía a los laboratorios farmacéuticos para que lo transformen en medicamentos, como la albúmina, gammaglobulinas, factores de coagulación… Dichos medicamentos, una vez elaborados son enviados a las farmacias hospitalarias para su distribución a las personas que lo necesitan y facilitarles el tratamiento adecuado.

De esta forma, cada donación de sangre beneficia a más de una persona, ya que los componentes sanguíneos se utilizan por separado.