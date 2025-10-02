El restaurante La Carboná abre el concurso nacional de recetas ‘Cocina con Jerez’

El Restaurante La Carboná lanza la segunda edición de “Cocina con Jerez”, ahora a nivel nacional, para que cocineros y aficionados de toda España puedan unirse al movimiento #CocinaConJerez. Es más que un concurso: es una invitación a vivir y difundir la riqueza de nuestra gastronomía, a poner a Jerez en el centro del mapa culinario y a demostrar creatividad con el Oloroso Chef, el único vino de cocina con Denominación de Origen. Cada receta es una oportunidad de sentir orgullo por nuestra tierra y formar parte de un proyecto que une tradición, innovación y pasión por la cocina gaditana.

El concurso está abierto a mayores de 18 años, y las inscripciones permanecerán abiertas del 3 al 20 de octubre. Los participantes que residan en Jerez y alrededores podrán apuntarse de manera presencial en el restaurante, mientras que quienes vivan fuera podrán inscribirse online. En ambos casos, los concursantes recibirán de regalo una botella de Oloroso Chef para elaborar su receta, asumiendo únicamente los gastos de envío si se realiza a distancia.

Las propuestas deben enviarse antes del 26 de octubre a las 23:59h al correo lacarbonacocinaconjerez@gmail.com, acompañadas de dos fotografías del plato, una foto personal con la creación y un breve vídeo de presentación de no más de dos minutos. Los participantes deberán elaborar una receta original en la que se utilice el vino Oloroso Chef, combinándolo con productos frescos y de temporada.

Un jurado profesional seleccionará a los 10 semifinalistas, cuyos vídeos se publicarán en la cuenta de Instagram de La Carboná el 31 de octubre. El público también tendrá un papel decisivo: el vídeo que más “me gusta” consiga pasará directamente a la final, mientras que el jurado elegirá otras tres propuestas. Los cuatro finalistas competirán en una prueba en vivo el 17 de noviembre en las cocinas de La Carboná.

El ganador recibirá un premio de 500 €, y su receta se servirá durante un mes como fuera de carta en La Carboná, destinando todos los beneficios al Comedor Social El Salvador. Los cuatro finalistas, además, obtendrán un ejemplar del libro “Cocina con Jerez” y verán publicadas sus recetas en la web oficial del restaurante.

Con esta iniciativa, La Carboná reafirma su compromiso con el turismo gastronómico sostenible, el apoyo a las empresas locales y la difusión de la cultura del vino de Jerez. “Cocina con Jerez” no es solo un concurso, sino también un homenaje a la creatividad, la pasión y el orgullo que inspiran la cocina de nuestra tierra.

Para más información sobre las bases, así como del restaurante La Carboná, visita la página web oficial: https://www.lacarbona.com/