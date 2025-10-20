Restricciones de tráfico en la calle Lealas de Jerez

El servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez comunica que el tráfico en la calle Lealas permanecerá cortado desde las 8 horas de este martes día 21, hasta las 15 horas del jueves día 23 de octubre.

El motico del corte de la circulación se debe a las labores de reposición de pavimento en la calzada, por parte de la empresa Aquajerez.

Los vecinos y vecinas de calle Rendona y Juan de Torres podrán realizar la salida por calle Lealas, en sentido contrario al habitual hasta calle Ancha, con las máximas precauciones.

Movilidad confirma otro corte en la avenida de Las Adelfas

Igualmente, se informa de que este martes día 21 de octubre permanecerá cortada al tráfico la avenida de Las Adelfas, de 8 a 18 horas, por labores de carga y descarga de materiales de obras