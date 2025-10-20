Los vecinos del centro histórico de Jerez cuelgan carteles y anuncian movilizaciones

La Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez han trasladado, de nuevo, "la profunda preocupación de muchos de nuestros vecinos ante una situación que, lejos de mejorar, se sigue agravando año tras año", apuntan en un comunicado.

"Hablamos -añaden- de una tolerancia institucional hacia los abusos del sector hostelero y el sector turístico que compromete seriamente la calidad de vida, el descanso y los derechos de quienes residimos en el corazón de la ciudad".

"Salas de fiestas en pleno centro histórico, conciertos que no respetan ni los horarios ni los niveles de afección acústica, botellonas hasta altas horas de la madrugada, locales sin licencias, incumplimiento nocturno de horarios, ocupación abusiva de terrazas y veladores y la puntilla de una permisividad absoluta durante los 40 días que dura el periodo de zambombas, un llamamiento al descontrol, a los excesos, y la muerte y pérdida de identidad de una de nuestras fiestas más señeras, son un cóctel perfecto para consolidar nuestro Centro Histórico como un botellódromo. ¿Esa es la imagen vergonzosa que queremos seguir vendiendo? Una situación que aleja todo lo posible nuestro centro de un espacio residencial y de respeto patrimonial".

"Frente a la alfombra roja del lobby hostelero, el abandono y la desprotección al residente. ¿Por qué sigue sin aprobarse el expediente de las Zonas Acústicamente Saturadas de Calle Remedios y Algarve? ¿Por qué no se inicia el expediente ZAS en Plaza Plateros – Progreso? ¿Por qué siguen estando abiertos locales sin licencia? ¿Por qué no se sancionan las terrazas que incumplen la normativa? ¿Por qué no se respetan los horarios de descanso? ¿Por qué sigue sin regularse la carga y descarga de camiones, que además de incumplir horarios, está reventando nuestras plazas? ¿Por qué siguen sin descentralizarse las fiestas? ¿Por qué llevamos dos años esperando la constitución de la Mesa de Veladores según se recoge en la propia ordenanza municipal? ¿Por qué se siguen permitiendo estos abusos? ¿Por qué tenemos que volver a soportar un infierno los próximos meses?".

Desde la Asociación exigen al Ayuntamiento que "no continúe dilatando sistemáticamente su deber de vigilancia, normalizando situaciones que vulneran ordenanzas, vulneran nuestros derechos y deterioran nuestro espacio público. Vivir en el Centro Histórico ni puede ni debe significar pagar un peaje. No debe ser una preocupación constante por no descansar, por no llegar a nuestros hogares, y no debe hacernos sentir ninguneados y absolutamente abandonados".

Por todo ello, los vecinos han colgado nuevos carteles de protesta en diferentes balcones y han anunciado que convocarán una manifestación "en próximas semanas. Queremos seguir poniendo el foco en la necesidad de que se nos escuche, se cuente con nosotros y se atiendan a nuestras necesidades. El descanso no solo es un derecho, es una necesidad. Ayuntamiento, cumpla y haga cumplir la normativa".