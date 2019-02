Este sábado termina el reto 'Para que ellos vivan' tras 136 días en bicicleta por España

Este sábado, 16 de febrero, termina mucho más que un reto deportivo para Juan Meira, Pedro Lázaro y Eva Mendoza. El equipo de '2plega2' llegará a la plaza del Arenal pasada la una del mediodía tras sumar 136 días en bicicleta plegable por toda España para dar visibilidad a la fibrosis quística.

Este miércoles han llegado a Setenil y para mañana tienen previsto realizar la Vía Verde, dormir en Puerto Serrano, continuar la marcha el viernes hasta Jédula y poner rumbo a Jerez el sábado. "Tenemos amigos ciclistas que vendrán a Jédula y harán la última etapa con nosotros. Además tenemos previsto hacer unas 'quedadas' en la entrada a la ciudad por Guadalcacín y en la rotonda del Minotauro (aproximadamente sobre las 12.50 horas del sábado) y entrar en Arenal con mucha gente que apoya el proyecto", informa Meira, quien añade que en la página de Facebook de '2plega2' se detallará mejor tanto las rutas como las horas.

“Estamos bien, seguimos ilusionados y con algunos sentimientos encontrados. Por una parte queremos volver a casa y por otra... Es que esto es mi vida. Ha habido momentos para todo, pero cuando entramos en la provincia de Cádiz tuvimos un batiburrillo de sensaciones", declara el jerezano.

A falta de dos días para terminar el reto 'Para que ellos vivan', Meira reconoce que “si me tuviera que quedar con una sola cosa de todo lo vivido, no sería ningún puerto de montaña alcanzado, sino el encuentro con una joven de 20 años en el Hospital La Fe de Valencia". "Había sido trasplantada por segunda vez de los pulmones, su hermano también con fibrosis quística había fallecido y además, había pasado un cáncer. Le pregunté ¿qué te gustaría hacer al salir del hospital? Y me dijo con una voz flojita 'yo, estar en casa'. Sentí que me decía que lo que pedía era que la vida le dejara de dar golpes y recordé que mi 'yo' de 20 años tenía otras cosas muy diferentes en la cabeza", relata Meira. "Este reto me ha permitido darme cuenta de lo afortunado que soy por hacer esto por ellos", añade.

"Sabiendo cómo soy, no voy a durar mucho sentado en el sofá a mi vuelta –ríe Juan–. Sabemos que podemos ayudar mucho a los enfermos de fibrosis quística y sus familias, tenemos ya un compromiso personal con ellos".

El equipo de '2plega2' agradece la difusión de su reto, algo que ha permitido "que en más de 200 medios de comunicación se hable de fibrosis quística". "Muchas familia y asociaciones nos han dicho que la gente de su entorno conoce ahora la enfermedad por esto. Tenemos ideas y material para hacer muchas cosas más".