Retrasos de 30 minutos en los trenes Media Distancia entre Sevilla y Jerez
La circulación se interrumpió la noche del jueves por la caída de un poste de Endesa a causa del temporal.
Restablecido el tráfico a primera hora de la mañana de este viernes aunque con demoras.
La zona rural de Jerez se inunda: “Lo único que tengo es mi casa y ahora ni puedo llegar a ella”
Varios trenes de media distancia entre Sevilla y la provincia de Cádiz, con incidencia en la estación de Jerez de la Frontera, se han visto afectados por el peligro de caída de un poste perteneciente a Endesa sobre la vía a causa del temporal.
El aviso tuvo lugar sobre las 21:20 horas del pasado jueves, cuando se procedió a cortar la circulación entre Lebrija y Las Cabezas de San Juan.
La incidencia se ha solucionado a las 06:55 de este viernes, dando por reestablecido el servicio entre las estaciones afectadas.
En concreto, según han informado fuentes de Renfe y Adif se tuvo que cortar la circulación porque "un poste eléctrico de Endesa estaba a punto de caer a las vías", por lo que tras cortar la tensión para evitar la corriente eléctrica, se procedió a detener los trenes e impedir su paso por la zona "para evitar que cayese sobre un tren".
Renfe facilitó un servicio alternativo por carretera entre Lebrija y Las Cabezas de San Juan tras permanecer interrumpida la circulación desde las 21,21 horas, tal y como ha trasladado la empresa ferroviaria.
En concreto, los trenes que se han visto afectados han sido dos Media Distancia Sevilla-Cádiz --con horario previsto de salida de las 20,50 horas y las 22,10 horas--, uno en el sentido contrario, Cádiz-Sevilla, a las 20,40 horas, y un Cercanías Sevilla-Lebrija que tenía prevista su salida a las 05,08 y ha finalizado su recorrido en Las Cabezas de San Juan.
Según ha señalado, Renfe ha mantenido informados a los clientes a través de los canales de comunicación y atención al cliente. Tal y como ha puntualizado Adif, la incidencia se ha visto solventada a las 06,55 horas reestableciendo la circulación por las vías.
Además, ha añadido que al tratarse de una línea con doble vía, los trenes pudieron detenerse sin causar mayor perjuicio.
También te puede interesar