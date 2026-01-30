La zona rural de Jerez se inunda: “Lo único que tengo es mi casa y ahora ni puedo llegar a ella”

Millán vive en Las Pachecas y anoche durmió en el Palacio de Deportes de Chapín ante la imposibilidad de llegar a su casa por las inundaciones en la zona rural. “Estoy aquí porque no tengo otro sitio. Lo único que tengo es mi casa y no puedo llegar”, declaró Millán sentado en una de las camas portátiles que Cruz Roja había habilitado en el pabellón.

A la una de la madrugada del jueves, la Guardia Civil le avisó de la crecida del río y de los problemas en la zona. Millán se subió a su coche y pasó la noche durmiendo en su vehículo junto a su trabajo. “Hoy -por ayer- cuando he terminado de trabajar y me iba para casa ya no me han dejado ni acceder a ella. No sé cómo está, no me han dejado entrar pero me han enseñado vídeos y parece que ya estaba con un metro de agua. No he podido coger nada, absolutamente nada. Reformé la casa hace un par de años y ahora no sé qué me voy a encontrar a la vuelta. Al menos estamos aquí, que no es poco”, lamentó Millán.

Al pabellón también llegó una familia de Las Pachecas con un bebé de unos dos meses, que finalmente le reubicaron en otro dispositivo para pasar la noche. “La última inundación importante que recuerdo allí fue cuando era una niño y el agua sólo entró en el patio. En el momento que nos hemos marchado, el agua no había llegado a mi casa aún afortunadamente”, subrayó el vecino. Su mujer añadió que “estoy muy agobiada y al ver que esto son como camillas me he venido abajo. Tenemos que inscribirnos aquí, pero no es lugar para un bebé”.

Cruz Roja habilitó el pabellón deportivo de Chapín para acoger a familias de la zona rural. / Manuel Aranda

Cruz Roja habilitó el pabellón con 50 camas portátiles, aunque había posibilidad de añadir otras 50 si así fuera necesario. El equipo de emergencia estaba perfectamente coordinado y preparado para atender a los vecinos desalojados, con botiquines, kits de higiene, juegos infantiles, mantas y bebida. Cruz Roja activó a su equipo del plan de emergencia de respuesta inmediata, “uno de nuestros pilares y el origen” de la institución.

Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez también habilitó un dispositivo de emergencia en la Casa Encuentro El Santo Ángel, ubicada en El Portal. En este dispositivo hay disponibles un total de 28 camas, una cocina industrial, así como duchas y aseos. También se ha facilitado ropa y calzado para las personas acogidas que han perdido sus pertenencias al salir de sus domicilios.

María Fernández fue una de las primeras desalojadas en la madrugada del jueves. Vive en Las Pachecas desde hace años con su hijo y una situación como la vivida no le es nueva. De hecho, esta es la tercera vez que se ve obligada a dejar su vivienda de manera temporal por la crecida del río Guadalete.

“Sobre las seis de la mañana me levanté y vi que el agua ya nos llegaba por los tobillos”, relata tras haber sido trasladada en un primer momento a la casa que tiene Cáritas en la barriada rural de El Portal. Poco después, los agentes de la Guardia Civil empezaron a llamar a su puerta y a advertirle de que lo mejor era que se marchara de su vivienda pues el río continuaba creciendo. Poco después cogió algunos enseres de primera necesidad y algo de ropa, que ya tenía preparada ante la previsión de lo que finalmente pudo ocurrir, y fue llevada junto a su hijo a la Casa de Cáritas en El Portal.

Sin embargo, ahora teme qué se encontrará cuando pueda regresar a su casa. “Si cuando me fui llegaba el agua por las rodillas, no sé hasta dónde habrá llegado ahora”, señalaba el pasado mediodía. Por eso apunta que en esta ocasión la inundación de su vivienda ha sido peor que en las anteriores. Teme haberlo perdido todo, no tanto los electrodomésticos y demás, sino la documentación médica de su hijo.