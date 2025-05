Un tren entre El Puerto y Jerez queda parado tras arrollar un "objeto no identificado" en la vía

Los viajeros de un tren de la línea cercanías que salió de Cádiz a las seis de la mañana con detino al Aeropuerto de Jerez tuvieron que ser trasbordados a otro convoy en la mañana de este viernes cuando circulaban entre El Puerto y Jerez dado que este arrolló un objeto "no identificado" que había en la vía, que provocó que este no no pudiera continuar, según han confirmado tanto la administradora de infraestructuras ferroviarias Adif como de la compañía ferroviaria Renfe.

La incidencia se produjo sobre las siete de la mañana a la altura del kilómetro 118 de la vía 1 de la línea ferroviaria. No obstante, los viajeros pudieron continuar en otro tren en torno a las ocho de la mañana.

Ahora bien, esta incidencia propició que quedara cortada la vía en sentido a Jerez con el consiguiente retraso en el resto de trayectos programados a continuación, afectando así tanto a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, que durante las primeras horas de la mañana han acumulado retrasos medios de 15 minutos dado que solo se podía utilizar una de las vías mientras podía retirarse el convoy afectado, una situación que se ha mantenido hasta, al menos, de las diez de la mañana, según informó Renfe.

Sobre las once de la mañana, Adif informaba de que la incidencia se había podido solventar por lo que esperaba que a lo largo de la mañana se fuera restableciendo la normalidad de manera progresiva.