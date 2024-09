La reunión para el convenio de la vid de este miércoles entre sindicatos y Fedejerez, suspendida

La reunión prevista para este miércoles 11 para negociar el convenio de la vid entre la representación sindical y la patronal bodeguera Fedejerez se suspendió a última hora del pasado martes "por causa de los asesores de Fedejerez", según explican representantes de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA UGT), que lamentan que "no es la primera vez que lo hacen", intuyendo que puede ser una estrategia a la vez que entendiendo que "se está demorando demasiado, después de tantas reuniones que llevamos, este convenio colectivo".

El sindicato asegura que "este convenio colectivo no tiene ningún tipo de problema y se están generando una serie de problemas con el tema de los fijos discontinuos o la flexibilidad horaria, que están contempladas por la ley. Por tanto, este convenio colectivo el único problema que tiene es el tema económico, llegar al acuerdo en el tema económico. No hay más. Sin embargo, no entendemos por qué se está demorando ni estos cambios ni estas suspensiones por parte de Fedejerez".

En su día y con motivo del inicio de la negociación, Fedejerez puso de manifiesto en un comunicado la necesidad de modernizar las relaciones laborales en el sector para “adaptarlas al siglo XXI y a un entorno cada vez más competitivo en el que las bodegas del Marco de Jerez no pueden quedarse atrás y en el que las condiciones de empleo deben permitir el mantenimiento de los puestos de trabajo en la provincia”.

Entonces, FICA UGT ya lamentaba que “llevamos tres reuniones hablando de licencias, categorías profesionales y contratación sin llegar a concretar nada, e incluso la patronal estaba cerrada en la primera propuesta de licencias, frente a la que seguían manteniendo la del antiguo convenio y sin respetar el Estatuto de los Trabajadores con los nuevos permisos retribuidos que están firmados por el Gobierno”.