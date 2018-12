"Es un reconocimiento a Radio Jerez, al periodismo y a la mujer"

Ana Huguet es periodista y trabaja actualmente en Radio Jerez y Ondaluz Televisión. Además de tener el honor de representar al Rey Gaspar, este año ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 'Juan Andrés García', que otorga cada año la Asociación de la Prensa de Jerez, por su programa especial sobre el 'Brexit'. El año que termina ha sido un año de reconocimientos a su trabajo.

¿Cómo fue la llamada para proponerle ser Rey y su reacción?

Estaba en casa, recibí la llamada de la alcaldesa, que es la que pregunta por tu disponibilidad, y una vez que te ofreces al cargo, es cuando te llama el presidente de la Asociación de los Reyes Magos, Rafael Padilla, y te hace el anuncio oficial. Yo no me lo esperaba, de hecho al principio reconozco que dudé. Dudé por si sería capaz de estar a la altura de lo que exige ser un Rey Mago en Jerez.

¿Qué destacaría de la importante campaña social que lleva a cabo junto a sus compañeros de cabalgata, Félix Moreno y Francisco Gandón?

Es un trabajo muy intenso, más de lo que podía esperar. Es una campaña social muy potente. Por un lado tienes la enorme oportunidad de hacer muchas cosas durante tres meses y por otro lado tienes la responsabilidad de buscar caramelos para la cabalgata. Además tenemos que buscar juguetes para repartir mucha ilusión entre bastantes familias de Jerez y tenemos que conseguir la mayor recaudación para repartir entre más de una veintena de ONG.

¿Le sorprendió que le comunicaran que tenía que buscar regalos para casi mil niños?

Cubrimos, por ejemplo, informes anuales de Cáritas y sabemos lo que hay. No me ha sorprendido tener que buscar regalos para casi mil niños y bebés. Es más, si me hubieran dicho que eran más, tampoco me habría sorprendido. Estoy segura de que hay gente que le haría falta y no se llega.

¿Pensó alguna vez que sería un Rey Mago?

Jamás, nunca.

Un buen nombramiento para terminar un 2018 con importantes reconocimientos profesionales.

Ha sido un buen año por el reconocimiento del premio Juan Andrés, un premio de la profesión. El premio Juan Andrés ha sido el premio a años de mucho esfuerzo y estoy muy contenta. Me ha dado mucho impulso en unos momentos muy feos para esta profesión y me ha ayudado a reafirmarme.

Ya ha comentado que la elección de su nombramiento es también un reconocimiento a Radio Jerez.

Así lo creo. La elección de una periodista de Radio Jerez es para dar un reconocimiento a Radio Jerez, emisora decana de la ciudad y que nunca había tenido un rey mago. Creo que es un reconocimiento merecidísimo a la primera radio de Jerez. También creo que es un reconocimiento a una profesión que vive un momento muy delicado, a la labor periodística, que se lo merece. Y en tercer lugar creo que es un reconocimiento a la mujer.

Su padre fue Rey Mago en Cádiz y ahora la familia vuelve a vivir una Navidad mágica.

De esto hace ya unos 15 años, mi padre nos dio una alegría muy grande. Nosotras somos cuatro hermanas, y dos fuimos con él en la carroza de pajes y fue estupendo. Él nos dio una alegría y qué satisfacción poderle proporcionar esa alegría a mis padres para que se sientan orgullosos de mí, como yo me sentí de mi padre en ese momento.

¿Qué le dice su padre?

Es el que está más emocionado. Cuando salió de la cena en González Byass, alguien le dijo 'Enrique ¡estarás orgulloso!'. Y él, que es muy bajito como yo, dijo 'hoy mido dos centímetros más'. Es el que más me animó a aceptar el cargo, es el que más mensajes me manda, el que más pendiente está... Y mis niñas están como locas, piensan mucho en la cabalgata y están nerviosas. Pero no sé hasta qué punto son conscientes. En mi casa siempre les hemos explicado que los que van en la cabalgata son ayudantes, porque los Reyes Magos necesitan ayuda. Así que soy la ayudante de Gaspar para ellas.

¿En estos meses qué es lo que más le ha sorprendido?

Félix y Paco (Rey Baltasar y Melchor). Para mí hasta ahora la experiencia con ellos es lo primero que me llevo. Después, la respuesta de muchas personas, de empresas, empresas de Jerez. Me sorprende llegar a una empresa por la que antes quizás ni veía su cartel al pasar por delante y te da todo lo que tiene. He conocido muchísimas cosas de la ciudad que desconocía y ahora toco un tejido empresarial que hace cosas extraordinarias.

Ha tenido ya una prueba del vestuario, ¿qué sintió?

Empecé a reírme, no me lo creo aún (risas). Ahora mismo también estamos centrados en la campaña social. Ya llegará el 5 de enero.

¿Qué desea para el año 2019?

Lo más importante es que las instituciones se den cuenta de que hay que garantizar la dignidad de las personas ante todo.