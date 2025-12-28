Los Reyes Magos visitan el colegio Guadalete de El Torno

La magia de la Navidad ha vuelto a hacerse presente en el colegio Guadalete de El Torno. Un año más, y ya van 24, el Cortejo Real de la Asociación Cultural ProReyes Magos 'Raíces' ha elegido este centro para realizar su tradicional visita en "petit comité", llevando la ilusión de Sus Majestades de Oriente a los más pequeños antes de su gran despliegue por toda la comarca.

Los alumnos recibieron a la comitiva con entusiasmo, ondeando banderitas de sus reyes favoritos —confeccionadas por ellos mismos en los días previos— y entre vítores de admiración. Sentados en sus tronos, los Reyes Magos atendieron uno a uno a los niños, entregándoles caramelos y escuchando sus deseos. Mientras tanto, los Pajes Reales dinamizaron la tarde con juegos tradicionales y piñatas cargadas de sorpresas.

Respaldo institucional y vecinal

La jornada no solo fue un éxito entre el alumnado, sino que contó con el firme apoyo de la comunidad educativa y local. Para finalizar el acto, los miembros del AMPA y la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde de la entidad local, Francisco Javier Fuentes, ofrecieron un refrigerio al Cortejo Real para reponer fuerzas antes de su regreso al campamento base, ubicado en las afueras de Jerez.

Este evento supone el preámbulo perfecto para la noche mágica del próximo 5 de enero, cuando Sus Majestades volverán a recorrer las calles para visitar los hogares de todos los niños. Con esta visita, la Asociación 'Raíces' reafirma su compromiso con el mantenimiento de las tradiciones y la felicidad de la infancia en la zona rural.