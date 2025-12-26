Juvelandia abre sus puertas al público general en Ifeca hasta el 4 de enero

Juvelandia, la feria dedicada a la infancia y las familias, ha iniciado este viernes 26 de diciembre su programación abierta al público en general en el recinto de Ifeca, donde permanecerá hasta el próximo 4 de enero en días concretos, coincidiendo con el tramo central de las vacaciones navideñas.

Tras las jornadas iniciales reservadas a visitas concertadas de centros educativos, que se desarrollaron del 15 al 17 de diciembre y reunieron a miles de escolares, Juvelandia entra ahora en su fase más popular. Entre hoy y el 30 de diciembre, y del 2 al 4 de enero, el recinto puede visitarse en horario de 12:00 a 20:00 horas, sumando un total de 85 horas de actividades, juegos y espectáculos.

La feria mantiene la filosofía que la ha convertido en una cita imprescindible de la Navidad jerezana: ofrecer un gran espacio de ocio para las familias, combinando diversión y propuestas educativas pensadas especialmente para niños y niñas.

Los precios se mantienen en la línea de ediciones anteriores. La entrada general es de 8,50 euros para niños a partir de dos años, 6 euros para adultos y 5 euros para jubilados. Existen tarifas especiales para grupos escolares, familias numerosas y personas con discapacidad. Además, la organización vuelve a apostar por la venta online para facilitar el acceso y evitar colas en taquilla.

El recinto de Ifeca se organiza en distintas áreas adaptadas a todas las edades. Los más pequeños disponen de una amplia zona infantil con ludoteca, hinchables, piscina de bolas y espacios sensoriales y de psicomotricidad. A ello se suma la zona de construcción con piezas gigantes tipo Lego, una de las más demandadas por el público.

Los talleres vuelven a tener un papel protagonista, con actividades como pintacaras, alfarería y manualidades, junto a propuestas de carácter medioambiental y científico. También hay espacios dedicados a la tecnología y al ocio digital, con máquinas arcade, experiencias de realidad virtual y vídeo 360º.

La oferta se completa con una zona deportiva que incluye camas elásticas y una pista de hielo sintético, además de las tradicionales atracciones feriales, como la noria infantil, el tren escoba, los coches de choque o el barco vikingo.

El circo es, un año más, uno de los grandes reclamos de Juvelandia, con espectáculos de malabares, humor, música, baile y acrobacias. El acceso se realiza por orden de llegada, habilitándose la cola media hora antes de cada función hasta completar el aforo.

Como medida de inclusión, este sábado se celebra el Día sin ruido, durante el cual las atracciones funcionarán sin música para facilitar la visita de personas con sensibilidad auditiva, especialmente en las primeras horas.