Los afectados por la crecida del río Guadalete en Jerez aún no podrán regresar a sus viviendas

Los vecinos de Jerez afectados por los desalojos continuarán sin poder regresar a sus viviendas a pesar de que el río Guadalete está bajando de nivel y algunos núcleos han dejado de estar incomunicados. La Junta de Andalucía, que está al frente del dispositivo de emergencias establecido por la sucesión de borrascas en las dos últimas semanas, ha determinado mantener esta medida dado que el río aún permanece por encima de los seis metros y, por ende, persiste el riesgo de inundaciones en la zona.

De este modo, los desalojos continúan en los núcleos más afectados por la crecida del río como son El Portal (incluido El Portalillo), La Corta, La Ina, Las Pachecas y La Greduela, entre otros más pequeños. Según las cifras municipales, son "1.847" personas afectadas, entre desalojados e incomunicados, aunque esa es la cifra total de la población censada en esos núcleos.

La progresiva bajada del cauce del río ha permitido que durante la tarde de este lunes se haya podido reabrir al tráfico la A-2002, la carretera que une Jerez con El Puerto a través de El Portal y que dejó incomunicado tanto a este núcleo como a La Corta en días pasados. Según explicó la alcaldesa, María José García-Pelayo, se prevé reactivar el servicio de recogida de residuos por esta zona, aunque los desalojados en estos núcleos no podrán aún regresar a sus casas. También se ha abierto de manera parcial la carretera de La Ina, en el tramo comprendido Rajamancera y Torrecera, y ya es transitable la carretera la CA-3112, que une La Ina con El Torno y San Isidro.

Salvo aquellos núcleos que continúan completamente o en parte inundados o incomunicados, la mayor parte de la zona rural de Jerez va poco a poco volviendo a la normalidad. Precisamente, en la jornada de este martes está previsto que vuelvan a las aulas los alumnos de los centros educativos de todas las entidades locales autónomas y de la mayoría de las barriadas rurales, salvo de aquellas que siguen incomunicadas o con limitaciones a sus vecinos para regresar a sus viviendas. De este modo, solo se mantiene la ausencia de clases en el colegio público Virgen del Mar de El Portal, el de La Ina, y la Escuela Infantil Rocinante, en la zona sur de Jerez —este último por problemas en sus cubiertas—.

En la tarde de este lunes estaba prevista una nueva reunión del Cecop, el órgano conformado por las administraciones y cuerpos de seguridad participantes en el plan de emergencias desplegado en la ciudad por la sucesión de borrascas. Sin embargo, esta no llegó a celebrarse en señal de duelo por el fallecimiento de una agente de la Policía Nacional cuando regresaba de participar en el dispositivo.

Ahora bien, las administraciones implicadas sí han decidido levantar el protocolo preventivo que se activó en la tarde del pasado viernes ante el riesgo de que la red del alcantarillado y saneamiento de la ciudad colapsara por las fuertes lluvias previstas para el pasado fin de semana y el elevado nivel que tenía el río en ese momento, especialmente en la zona sur al ser el enclave más bajo de la ciudad.

Finalmente, no hubo que lamentar problema alguno, según lo apuntado desde el gobierno municipal. De hecho, la bajada del nivel del Guadalete y la disminución del volumen de precipitaciones, al menos hasta el momento, han permitido reducir el nivel de peligro y levantar las medidas establecidas —incluían la prohibición de aparcar en las zonas más bajas y la retirada de contenedores, entre otras—. Ahora bien, la depuradora de El Portal continúa sin funcionar, ya que sigue anegada en parte, por lo que se está vertiendo agua no depurada al río. Hasta que el agua no esté completamente evacuada de las instalaciones no se podrá hacer una valoración de los daños producidos y una estimación de su puesta en marcha.

La alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, señaló en un comunicado señalando: "Afortunadamente, no ha ocurrido lo peor, pero frente a los que algunos llaman alarmismo, nosotros lo consideramos prevención". "Estamos convencidos de que la anticipación es fundamental y por eso decidimos poner en marcha este protocolo preventivo", agregó.

Mientras tanto, se ha recuperado la normalidad en los equipamientos públicos de la zona urbana. De este modo, en la jornada de este lunes se han podido reabrir los parques y jardines, así como el cementerio una vez que se han revisado las instalaciones por completo. Asimismo, se ha retomado el servicio de autobuses a las pedanías y se prevé que ahora también pueda hacerlo la línea que presta servicio a El Portal una vez reabierta la carretera.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa con los estudios necesarios para solicitar próximamente la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una figura que permitiría la solicitud de ayudas tanto a las entidades locales como empresas y particulares afectados por las inundaciones. En este sentido, el gobierno municipal señaló que se prevé crear un equipo independiente de trabajo que asesore a los afectados para acogerse a estas ayudas en el caso de que el Gobierno central autorice la declaración.