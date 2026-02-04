El río Guadalete a su paso por Jerez vuelve a estar en nivel rojo al superar los seis metros

El río Guadalate a su paso por Jerez vuelve a estar por encima de los seis metros de altura a su paso por las inmediaciones del Puente de la Cartuja, en Jerez. Según los últimos datos publicados por la Dirección General de Infraestructuras del Agua a través del portal Hidrosur, sobre las nueve menos diez de esta mañana volvía a superar este umbral que separa el nivel rojo del naranja.

Era previsible que con la llegada de la borrasca Leonardo el nivel del río volviera a subir, tal y como está ocurriendo. De hecho, en la tarde noche del martes se procedió a un desalojo preventivo de buena parte de los núcleos rurales situados en el tramo de río situado entre La Ina y El Portal.

Sobre las nueve de la mañana, el río Guadalete tenía un caudal de unos 829,08 metros cúbicos por segundo. Mientras, el nivel del río sobre las diez menos diez era de seis metros y tres centímetros, según los datos recopilados por la administración autonómica.

Mientras, río más arriba, en la entidad local autónoma de La Barca el Guadalete continúa en nivel rojo con un nivel de 4,52 metros.

En la madrugada del martes, el río ya superó durante varios momentos por encima de los seis metros, aunque bien es cierto que horas más tarde descendió ligeramente para situarse por debajo de este umbral.

El máximo alcanzado en este episodio de lluvias se produjo el jueves pasado dia 29 donde el río alcanzó los 6,26 metros.