Así está el río Guadalete a su paso por Jerez en las primeras horas de esta tarde

Policía Nacional alertando a vecinos de El Portal que deben abandonar sus casas por la crecida del río Guadalete.

El nivel del río Guadalete continúa creciendo a su paso por Jerez fruto del gran volumen de agua que se está desembalsando tanto en Bornos como en Arcos, que durante la mañana alcanzaron el 100% de almacenamiento tras las intensas lluvias en la Sierra de Grazalema por la borrasca Leonardo.

Según los registros de la Junta de Andalucía a través del portal Hidrosur, a las cuatro de la tarde el río Guadalete había alcanzado los 6,5 metros de altura, aunque se espera que vaya a más en las próximas horas debido al agua desembalsada río arriba.

Bien es cierto que durante la mañana se produjo una ligera caída del caudal situándolo en el entorno de los 6,3 metros. Pero en estas primeras horas de la tarde ha empezado a subir. El caudal medio a la altura de las inmediaciones del Puente de la Cartuja ha superado ya los 1.000 metros cúbicos por segundo.

En cambio, a esta hora no hay datos fiables del nivel a su paso por la pedanía de La Barca de La Floridad, cuyos únicos registros publicados esta mañana daban un crecimiento sustancial del río.