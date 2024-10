La retirada de andamios de Riquelme en Jerez desvela novedades tras su restauración

Novedades importantes sobre Riquelme. La Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico acogerá este jueves, 17 de octubre, a las 19 horas, la conferencia 'El renacer del Palacio de Riquelme', de la mano de Antonio Aguayo Cobo (historiador del Arte y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ)) y Blanca García Vegara (restauradora). Una charla divulgativa sobre los trabajos de restauración que se han llevado a cabo en la fachada del Palacio de Riquelme, con motivo de su finalización.

Blanca García Vegara (Restauraciones Cantomar), jefa de restauración del palacio, ofrecerá con su charla un recorrido por el proyecto de recuperación de Riquelme y por los antecedentes antes de esta intervención de 2024, siempre con el apoyo de la dirección técnica del Ayuntamiento y del Museo Arqueológico de Jerez. "Desde el principio ha sido una restauración científica, con muchas tomas de muestras y se han ensayado todos los productos que se iban a utilizar antes de colocarlos para ver la compatibilidad con los materiales originales", explica García.

Busto de Hernán Riquel, según Antonio Aguayo.

Un edificio "de cinco siglos que queremos que siga ahí. Es un monumento único, con una fachada única, con mucha historia que no se puede perder. Tenía muchos problemas a nivel estructural, algo que se ha trabajado junto con las dos primeras crujías, las cubiertas, etc. Porque cuando un edificio pierde las cubiertas es que empieza a morirse y, sobre todo, cuando ya no tiene su uso, como ocurrió desde los años 90, que se fue la familia y lo cogieron las administraciones. Hubo un gran expolio y es una pena, algo que ocurre en muchos edificios. Pero ahora se está apostando por la recuperación del espacio, que es único al igual que la fachada".

Hay que recordar que las obras tienen como objeto la consolidación de la estabilidad de muros, pilastras y columnas existentes en las dos primeras crujías vinculadas a la fachada principal; la restauración de la fachada renacentista de piedra, y la recuperación y rehabilitación de espacios desaparecidos, manteniendo su configuración espacial original.

"Esta intervención en las crujías permitirá hacer visitable el palacio al público y es un inicio de recuperación del ciclo completo del inmueble. Quedan muchos muros, arcos, capiteles, arcadas que se conservan en el Museo, se han hecho catas arqueológicas, etc. También estamos recuperando la fuente de la plaza del Mercado ahora mismo, que se colocará cerca de la fachada cuando acaben las obras en la zona". La restauradora adelanta que ya están desmontando los andamios. "Estamos deseando que la gente vea la fachada, que llevaba mucho tiempo pasando desapercibida por su estado, que era bastante lamentable. Y ahora está renaciendo el Renacimiento de esta parte de Jerez que estaba un poco abandonada".

Más piezas intervencidas en la fachada.

Una intervención con la que Blanca apunta que se busca también recuperar la memoria de los Riquelme, "como la de otras familias de la época de las que hoy todavía se sigue hablando en Jerez".

Nuevos mensajes en la piedra

Por su parte, Antonio Aguayo ofrecerá el jueves un análisis iconográfico de la fachada de Riquelme y novedades que han surgido durante estos trabajos, "que aportan datos muy interesantes, como iconografía nueva que desde el suelo no se veía y, sin embargo, ahora se han realizado fotografías desde los andamios que aportan una nueva visión", apunta el historiador. Mensajes en piedra de los Riquelme que quieren "poner en valor su hidalguía". De esta forma, se aprecia iconografía dentro de los capiteles que aportan "un nuevo dato sobre la mentalidad de la época y el papel del hombre y de la mujer, que estaban expuestos de una manera muy subliminal, pero muy clara".

Obra en la fachada de Riquelme.

Aguayo destaca que esta recuperación de Riquelme, en general, "asegura su supervivencia en el tiempo y el patrimonio sigue siendo un valor en alza muy importante. Le debíamos a Riquelme este renacimiento porque llevaba mucho tiempo abandonado. La labor de limpieza y restauración han sido imponentes. La fachada ha quedado espectacular. Es mucho más de lo que esperas porque estaba muy deteriorada. Ahora lo que faltaría es la segunda fase, la de recuperación del interior, ya que sería uno de los espacios renacentistas más importantes de Andalucía".