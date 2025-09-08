El rojo inunda la plaza del Arenal de Jerez por los enfermos de Duchenne

Asistentes a los actos en el Día Mundial por la Concienciación de Duchenne y la de Becker, en la plaza del Arenal de Jerez.

La asociación Desafío Duchenne lo volvió a hacer. Cada 7 de septiembre, con motivo del Día Mundial por la Concienciación de Duchenne y la de Becker, organiza una breve jornada para concienciar sobre esta enfermedad rara. Siempre inundándolo todo con el rojo, color que la representa. Y este año, no ha sido menos. El pasado domingo, entre las 20:30 y las 21:30 de la tarde se llevaron a cabo todas las iniciativas previstas en la programación de los actos por Duchenne. Este año, como en algunos de los anteriores tuvo lugar en la plaza del Arenal. Hasta allí se desplazó medio centenar de personas para apoyar a los diagnosticados con esta dolencia rara que afecta a 1 de cada 5.000 niños en el mundo.

Tal y como pedía la organización, la mayoría lo hizo ataviado de prendas rojas y con todas las ganas y el entusiasmo del mundo. Entre los asistentes se encontraba Yessica Quintero, delegada de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez.

José Villalobos, padre de un diagnosticado jerezano y encargado de la organización de los actos de este día, describió lo vivido allí como “muy emotivo”. Resalta que durante esa hora disfrutaron de una rato de baile, gracias a la academia Bambé. Pasos de salsa, bachata y merengue por la concienciación de Duchenne dinamizaron la tarde a los presentes. LA atmósfera también se tiñó de luz y color gracias a las bengalas y antorchas donadas por la empresa La Traca.

Además, el pintor jerezano Fernando Quirós, cumplió su palabra con una sorpresa. Regaló un cuadro a la asociación con mucho color (característico de su obra) y la imagen que representa a dicha entidad. Por otra parte, el famoso edificio de la plaza del Arenal, conocido popularmente como Los Arcos, se iluminó en homenaje a los afectados, luciendo en rojo.

Por último, tuvo lugar el momento más emotivo. “La madre de José María, jerezano enfermo de Duchenne que nos dejó el año pasado, hizo la lectura del manifiesto. La verdad es que fue muy bonito y conmovedor”, subraya Villalobos, quien recuerda que este año dedicaban los actos a este jerezano y a Pablo, quien “otro enfermo de Duchenne que también se nos fue el pasado año”.

En el manifiesto también explicaron que Duchenne es una enfermedad rara sobre la que promueven la investigación y otros aspectos relacionados con el esfuerzo de las familias afectadas por ella: “Luchamos unidos para mejorar los estándares de atención". Cabe recordar que, la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es la distrofia muscular más común diagnosticada durante la infancia. Limita significativamente los años de vida de los afectados. Alrededor de 20.000 casos son diagnosticados cada año.