Música, cata, visitas guiadas y otras iniciativas en la XXIV Semana de las Personas Mayores de Jerez

La XXIV Semana de las Personas Mayores se celebrará bajo el lema ‘Seguimos soñando’. Las actividades se desarrollarán del 29 de septiembre al 8 de octubre, con visitas culturales, rutas, baile, poesía y la posibilidad de disfrutar al máximo del patrimonio cultural y las señas de identidad de la ciudad. La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha presentado junto al vicepresidente ciudadano del Consejo Local de las Personas Mayores, Antonio Carbajo, la programación.

El 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha proclamada por la ONU para poner en valor el papel que las personas mayores desempeñan en la sociedad. En este marco, el Ayuntamiento de Jerez lanza la campaña de sensibilización ‘Seguimos soñando’, con el objetivo de reivindicar la dignidad, el optimismo, la vitalidad y los sueños de las personas mayores, así como de fomentar una imagen positiva del envejecimiento, frente a los estereotipos que asocian la vejez con pasividad o decadencia.

Esta campaña contará con un audiovisual elaborado por Onda Jerez que se presentará en el Acto Institucional de las Personas Mayores, el lunes 29 de septiembre, a las 11 horas, en los Museos de la Atalaya. Con el lema ‘Seguimos soñando’, elegido por el Consejo Local de las Personas Mayores, Jerez reivindica el protagonismo de las personas mayores en una ciudadanía activa y comprometida, e invita a la sociedad a mirarlos con orgullo, respeto y admiración y a evitar el edadismo.

En este acto institucional, se realizará un homenaje a una de las personas más longevas de la ciudad, y se hará entrega de la Distinción de Honor del Consejo Local de las Personas Mayores, que este año será para Rosa Moneo y su nieta Claudia GR Moneo, por su proyecto ‘Un posca con mi abuela’.

La XXIV Semana de las Personas Mayores contará con actividades culturales y de dinamización por toda la ciudad, y con propuestas en los centros de mayores de la ciudad.

La Fundación Centro de Acogida San José celebrará el martes 30 de septiembre un acto de convivencia entre residentes y familiares.

celebrará el martes 30 de septiembre un acto de convivencia entre residentes y familiares. El Centro de Mayores de la Zona Sur contará con un Concurso de Baile en Línea el jueves 2 de octubre.

El Centro de Mayores de San Benito celebrará el viernes 3 de octubre el ‘Homenaje al Arte Gitano de Nuestro Jerez’. El Centro de Mayores El Abuelo disfrutará el sábado 4 de octubre de una tarde flamenca.

El 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, el programa ofrece tres actividades de excepción dirigida a todas las personas mayores de 60 años, con una Jornada de Puertas Abiertas en el Palacio del Tiempo, un paseo guiado al atardecer por el Zoobotánico, y la ruta patrimonial 'Jerez de Noche', a cargo del historiador Manuel Romero Bejarano.

La cultura tiene un peso muy importante en esta programación de actividades, que ofrecerá cada día la posibilidad de conocer diferentes atractivos de la ciudad y espacios y espectáculos únicos, como la visita guiada al Monasterio de la Cartuja, el jueves 2 de octubre.

El viernes 3 de octubre se celebrará una actividad del Programa 'Siempre Acompañados', que en esta ocasión tendrá lugar en la plaza de Abastos. En esta fecha, el Consejo Regulador ofrecerá una actividad también consolidada en esta programación, como es una cata comentada. Este ciclo contará una vez más con el espectáculo de la Yeguada de la Cartuja Hierro del Bocado, el 4 de octubre.

La Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto especial dedicado a las personas mayores de Jerez el domingo 5 de octubre, día en la que culminarán las veladas de baile al aire libre en la Alameda del Banco, con una tarde dedicada a la música de los años 70.

Las visitas culturales continuarán el lunes 6 de octubre con una visita guiada al Puente de la Cartuja, con motivo de su quinto centenario; una visita al Centro de Interpretación del Vino y la Sal en Chiclana, el 7 de octubre; y al Alcázar de Jerez, el 8 de octubre. El miércoles 8 de octubre se celebrará también el XVIII Recital Poético Intergeneracional ‘Toda una vida’, dedicado este año al cante jondo, y que será posible gracias a la colaboración de la Fundación Caballero Bonald.

A las propuestas culturales se suman bonificaciones a diferentes espectáculos del Teatro Villamarta.

Como novedad, este año el ciclo de actividades contará con una programación paralela de talleres y pasacalles en la zona rural.

Para más información sobre las actividades e inscripciones, la ciudadanía puede consultar www.jerez.es y el perfil de Facebook Mayores de Jerez en Activo, así como en el teléfono 956 149 926.

La Delegación de Inclusión Social cuenta para la organización de esta Semana de las Personas Mayores con la colaboración de Museos de la Atalaya, la Cartuja de Jerez, Fundación ‘la Caixa’, Teatro Villamarta, Parque Zoobotánico de Jerez, Consejo Regulador del Vino, Yeguada de la Cartuja Hierro del Bocado, Fundación Caballero Bonald, Fundación Centro de Acogida San José, Alcázar de Jerez, Delegación de Cultura, Banda Municipal de Música, Centros de Participación Activa Las Angustias, Las Torres y La Granja y los Centro de Participación Activa Municipales El Abuelo, Zona Sur y San Benito.