'Rumba mutante', lo nuevo de Jesule de la Tomasa, una mezcla de crítica social y homenaje a La Chati

Jesule de la Tomasa acaba de lanzar el nuevo vídeo de Rumba mutante. Se trata de una pieza, que publicó por primera vez hace dos años, y que ahora recupera con la grabación de un videoclip. La canción espera formar parte de que será su primer album, en el que lleva trabajando desde hace tres años. Grabado a caballo entre el estudio La Luciérnaga de Mallorca y el estudio de Alberto Franco en Jerez, y nuevamente bajo la producción de Juan Medina, el artista jerezano reivindica en el tema las injusticias de la actual sociedad, todo bajo ese prisma tan personal que le precede.

"Es un tema en el que intento hacer una denuncia social, una crítica a nuestra sociedad actual, donde si tienes dinero, no te importan las miserias de los demás", apunta. El trabajo cuenta además con la participación de músicos de enorme talento, no en vano han grabado el tema el pianista Álex Romero, habitual el Circo del Sol, el trombonista Roberto Pacheco, el trompetista Miron Rafajlovic, que forma parte del grupo de músicos que acompaña en giras a Alejandro Sanz y Miguel Poveda, la percusión de Ané Carrasco y Javier Rabadán y la guitarra de Rubén Sierra.

Además, 'Rumba mutante' es un guiño a 'Los Chorbos', un grupo al que no tuve la suerte de escuchar en directo porque era un niño, pero sí lo tengo en mi memoria gracias a mi Tía Chati, a la que le escuché y disfruté cantando este tema en infinidad de ocasiones", asegura el artista. "Es una reivindicación a lo puro, a la verdad, que también forma parte de mi vida".

El trabajo cuenta además con la colaboración especial de la bailaora jerezana Vicenta Gálvez, que trar superar un cáncer ha regresado recientemente a los escenarios. "Vicenta representa en el vídeo la vida y es algo que quería compartir con todo el mundo. La verdad es que le tengo que agradecer mucho que haya participado en la grabación de este tema, al igual que a Laura Vilches, que nosotros le decimos Nini', que me ayuda mucho".

Rumba Mutante se une a 'Pa Fernando de la Morena', 'Hormonas mamonas', 'Bules punk' y 'No saben bailar' los cinco singles que ya ha grabado el artista jerezano hasta el momento.