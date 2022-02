Jesule de la Tomasa, el sonido rock funky andaluz de Jerez

'No saben bailar'. Con este título tan sugerente arranca la aventura discográfica de Jesule de la Tomasa (Jerez, 1980) que acaba de lanzar su primer single al mercado. Grabado en los Estudios La Luciérnaga de Mallorca bajo la producción de Juanito Makandé, el tema ha aterrizado hoy mismo en las diferentes plataformas digitales con la ilusión, tal y como reconoce su propio autor, de convertirse en la primera piedra de un futuro disco.

A sus 41 años, este jerezano criado en San Juan de Dios, es un tipo diferente y un músico dispuesto a romper con cualquier tópico. Descendiente directo de Manuel Torre, "la madre de mi abuelo era hermana de Manuel Torre", y emparentado también con los Pantoja y los Carpio, asegura que este primer trabajo representa "al rock funky andaluz", un sonido que cataloga como "romántico".

A pesar de que lleva más de 25 años trabajando en el mundo del flamenco, donde ha formado parte de grandes compañías como la de Antonio El Pipa, con quien debutó, y del elenco de artistas como Niña Pastori, con la que ha participado en la mayoría de sus discos "desde La Canasta hasta 'No hay quinto malo'", Jesule de la Tomasa no se considera cantaor "soy más un showman y un poeta que canto y bailo, date cuenta que puedo hacer un 50% de cante, pero el resto lo distribuyo entre el baile y tocar todo tipo de instrumentos", recalca.

Sobre su nuevo single no esconde su ilusión "porque hemos trabajado mucho, llevamos dos años preparando cosas y ya tenía ganas de que saliera a la calle", y espera que "nos sirva para poder lanzar el disco entero que ya lo tenemos grabado casi entero, pero claro, hace falta mucho dinero".

"Todo lo que hay en el disco es un trabajo de autoproducción, me lo he currado, aunque es cierto que el papel de Juanito Makandé ha sido increíble, porque ha creído en mí y me ha hecho toda la producción artística y las mezclas. A él lo conozco desde hace mucho tiempo y también le he compuesto algunos de sus temas".

Dentro de este 'No saben bailar' destaca también la presencia de la batería de Nano Peña, el bajo de Víctor Turguris, la guitarra de Rubén Bonilla y los sintetizadores del propio Juanito Makandé.

Ver el single en la calle "es un alivio porque se pasan muchas fatigas para sacar estas cosas adelante, hay mucha gente que ni siquiera te escucha cuando llevas propuestas y bueno, aquí en Jerez ya se sabe, que somos muchos, por eso no es un camino fácil".

Lo que sí tiene claro Jesule de la Tomasa es que "el camino que me gusta es éste, me gusta componer y crear mi propia música, aunque como siempre digo, sin perder mi raíz. Llevo mucho tiempo buscando mi sonido hasta que lo he encontrado. Pero bueno, de algo hay que vivir y uno no tiene más remedio que seguir trabajando en otras cosas. Ojalá esto sea un punto de partida".