¿A qué saben los Montes de Propios?

Es mediodía y el sol calienta, "así que estarán atontadas". En uno de los caminos de los Montes de Propios aparece una particular vista: las colmenas. Nada menos que 224 en mitad de las 7.000 hectáreas de Montes enclavadas en el Parque Natural Los Alcornocales. ¿Saben ustedes que hay miel de los Montes de Propios?

"Desde el punto de vista económico es testimonial, pero desde el punto de vista de conservación y de la línea de trabajo que seguimos es fundamental. Las abejas son un indicador increíble de la biodiversidad y de su continuación en el tiempo. Nos gusta fomentar el trabajo de la miel", subraya la directora de Ememsa y del Zoobotánico, Ana Timermans. "Es un recurso ambiental y social. De las 224, 156 son ajenas y propias son 68, pero queremos ir a más", remarca la directora.

Juan Girón conoce bien el trabajo de la miel. En realidad, conoce bien todos los trabajos que se llevan a cabo en los Montes, se crió ahí. A los pocos días de nacer entró por primera vez en este paraíso natural, puesto que sus padres eran una de las familias que vivían en los Montes.

"Esto era un pueblo, con decenas de familias y también había muchos carboneros por la zona. La gente no sabe lo mucho que hay aquí, a mí me gusta mucho 'Pico de la Gallina' y la 'Fuente de los Machos', eso es maravilloso", declara Girón, mientras que saca algunos de los paneles vacíos para que veamos qué esconden las cajas que nos encontramos por el camino.

"Esta miel es buenísima, mira qué color tiene. A veces la gente desconoce que a su lado se hacen cosas extraordinarias, de muchísimo valor. ¿Si me da miedo trabajar con abejas? A todo el mundo no le gusta y puede que no te caigan bien las picá de las abejas, pero a mí ya me da igual que me piquen", reconoce el trabajador.

En los últimos años Ememsa ha ido potenciando varias líneas de trabajo con la intención de potenciar recursos que parecían haberse quedado en la cola. Uno de ellos es la miel, producto que pueden adquirir en la oficina de Ememsa, en la calle Patricio Garvey, 1, 3º.

Pero no sólo se puede 'degustar' los Montes, sino también recorrerlos. El Ayuntamiento quiere fomentar el conocimiento de este recurso jerezano a través de nueve senderos: Rojitán, Cerro del Charco, Brañahonda, Albina, Casa de Torres, Arroyo del Parral, Montifarti, Casas del Quejigal y Pico de la Gallina. En total son 88,9 kilómetros señalizados con rutas que se adaptan a diferentes grados de dificultad, desde los 4,3 kilómetros de la más fácil, la de Casa de Torres, a los 18,4 de Brañahonda.

Dentro de los senderos destacan entre estos ecosistemas el del 'canuto', una formación vegetal relicta de la época del terciario, en la que el clima era subtropical. "Son auténticos bosques de laurisilva en los que crecen, entre otras muchas especies, el laurel, el avellanillo y el rododendro, un arbusto en peligro de extinción que con sus flores colorea de rosa los días de mayo", subrayan desde la dirección de Montes de Propios.

También destacan los quejigales, ecosistemas que se encuentran en las zonas de umbría, más frescas y húmedas, donde el alcornoque no está adaptado. Son el hábitat de una de las especies emblemáticas de los Montes, el corzo, un animal autóctono de los Montes que nunca se ha perdido, a diferencia de los ciervos que desaparecieron y fueron de nuevo introducidos.