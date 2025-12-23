El Ayuntamiento de Jerez recuerda que el disparo de cohetes, petardos y en general fuegos artificiales está prohibida salvo autorización municipal expresa

El Ayuntamiento de Jerez recuerda nuevamente, ante las fechas que se aproximan, las normas establecidas por la venta, suministro y uso de material pirotécnico, tal y como anunció en el transcurso de la Junta Local de Seguridad de la Navidad 2025-2026. El Bando Municipal (publicado en la página web del Ayuntamiento con motivo de las celebraciones festivas en las que se promueven actividades populares o tradicionales en vías y espacios públicos) inciden en las normas que regulan la venta, suministro y uso de material pirotécnico, conforme al Real Decreto 989/2015 de 30 de octubre que aprobó el 'Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería' así como a la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno.

En este sentido está prohibida la venta y el suministro de productos pirotécnicos en aquellos establecimientos que no cuenten con las preceptivas licencias gubernativa y municipal. Igualmente se prohíbe la venta de productos pirotécnicos a aquellas personas que manifiesten de forma clara que pueden encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.

Los artículos pirotécnicos no se comercializarán para personas por debajo de las edades mínimas indicadas estableciéndose tres categorías:

'F1 12 años' que admite la venta a mayores de 12 años artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales. La categoría 'F2 16 años' admite la venta a mayores de 16 años de artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas. Finalmente, la categoría 'F3 18 años' fija el uso de artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana, quedando limitado a mayores de 18 años.

Asimismo según recoge el Bando Municipal, la manipulación o disparo de cohetes, petardos y en general fuegos artificiales está prohibida salvo que se cuente con autorización municipal expresa. En todo caso se deberán tomar las precauciones debidas para evitar accidentes y molestias a las personas en vías y espacios públicos dentro del término municipal.

La Policía Local, en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, vela por el estricto cumplimiento de este bando y procederá a denunciar todas aquellas infracciones que sean cometidas en aplicación de la legislación vigente al respecto. Sin perjuicio de la responsabilidad que se contraiga por las infracciones o por el incumplimiento de la normativa señalada, la infracción de la misma comportará la incoación del oportuno expediente sancionador y la incautación del material pirotécnico, incluyendo aquellas partidas encontradas en establecimientos o puntos de ventas no autorizados.