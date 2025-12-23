El Ayuntamiento de Jerez recuerda que el disparo de cohetes, petardos y en general fuegos artificiales está prohibida salvo autorización municipal expresa
El Consistorio insiste en las normas de regulación de venta, suministro y material pirotécnico para las fiestas de Navidad
Vídeo | La Guardia Civil recuerda las normas de uso de material pirotécnico durante la Navidad
El Ayuntamiento de Jerez recuerda nuevamente, ante las fechas que se aproximan, las normas establecidas por la venta, suministro y uso de material pirotécnico, tal y como anunció en el transcurso de la Junta Local de Seguridad de la Navidad 2025-2026. El Bando Municipal (publicado en la página web del Ayuntamiento con motivo de las celebraciones festivas en las que se promueven actividades populares o tradicionales en vías y espacios públicos) inciden en las normas que regulan la venta, suministro y uso de material pirotécnico, conforme al Real Decreto 989/2015 de 30 de octubre que aprobó el 'Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería' así como a la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno.
En este sentido está prohibida la venta y el suministro de productos pirotécnicos en aquellos establecimientos que no cuenten con las preceptivas licencias gubernativa y municipal. Igualmente se prohíbe la venta de productos pirotécnicos a aquellas personas que manifiesten de forma clara que pueden encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.
Los artículos pirotécnicos no se comercializarán para personas por debajo de las edades mínimas indicadas estableciéndose tres categorías:
- 'F1 12 años' que admite la venta a mayores de 12 años artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales.
- La categoría 'F2 16 años' admite la venta a mayores de 16 años de artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas.
- Finalmente, la categoría 'F3 18 años' fija el uso de artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana, quedando limitado a mayores de 18 años.
Asimismo según recoge el Bando Municipal, la manipulación o disparo de cohetes, petardos y en general fuegos artificiales está prohibida salvo que se cuente con autorización municipal expresa. En todo caso se deberán tomar las precauciones debidas para evitar accidentes y molestias a las personas en vías y espacios públicos dentro del término municipal.
La Policía Local, en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, vela por el estricto cumplimiento de este bando y procederá a denunciar todas aquellas infracciones que sean cometidas en aplicación de la legislación vigente al respecto. Sin perjuicio de la responsabilidad que se contraiga por las infracciones o por el incumplimiento de la normativa señalada, la infracción de la misma comportará la incoación del oportuno expediente sancionador y la incautación del material pirotécnico, incluyendo aquellas partidas encontradas en establecimientos o puntos de ventas no autorizados.
También te puede interesar
Lo último
Contenido Patrocinado
Contenido ofrecido por Restalia