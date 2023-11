“Cierran consultas y abren despachos”, la triste realidad del sistema sanitario en Jerez

Los profesionales sanitarios están que trinan con la situación del área sanitaria de Jerez debido a la preocupante falta de personal, más acusada si cabe en el último trimestre del año por una política de contratación, tanto de sustituciones por bajas como para cubrir vacaciones, para nada acordes con las necesidades asistenciales.

Los problemas de falta de personal salpican a la atención primaria y al hospital, así como a médicos, enfermeros, auxiliares y celadores, con alcance incluso en el personal de seguridad de los centros sanitarios. Los profesionales del ramo responsabilizan a la dirección económica-administrativa del área y a sus "políticas economicistas" que afectan a la calidad asistencial por la inestabilidad del empleo, por ejemplo en verano, época durante la que "no se renuevan los contratos para ahorrarse dos meses de nóminas", aseguran.

“Pese a la firma del acuerdo por el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se supone que se va a limitar a 35 los pacientes por médico de familia, es mentira, porque todo el que entra por Urgencias en Atención Primaria –debido a las listas de espera para coger cita con el médico de cabecera–, al final es atendido por esos mismos facultativos o es derivado al hospital”, explica en declaraciones a Diario de Jerez un profesional sanitario del Hospital, no sin criticar la saturación que sufre el sistema por “cosas banales”.

“La parte económica se impone a lo asistencial, y hay muchos profesionales que se van fuera porque aquí no hay contratos estables, promocionan y no se cubren las vacantes”, lamentan las fuentes, que apuntan a la suspensión de citas de mamografías recientemente denunciada por un sindicato sanitario o al cierre de quirófanos los fines de semana como principales exponentes de la saturación en el área sanitaria de Jerez.

“Hasta hace poco había un director económico-administrativo y ahora son dos, había dos subdirectores y ahora son tres, es decir se cierran consultas y se abren despachos”, critican las mismas fuentes, que cifran en más de una veintena los puestos que no se están cubriendo en la actualidad entre bajas, vacaciones y promociones internas.

La situación también salpica a los celadores, para lo que citan como ejemplo el caso del último fin de semana de octubre, durante el que “la mitad de las plantas del hospital estuvieron desasistidas en materia de lavado de pacientes, cambios posturales, curas… porque cuentan con cinco profesionales menos que han promocionado”.

“La calidad asistencial es muy baja por la política de no cobertura de nada, con pacientes que hacen sus necesidades en los pañales y tienen que esperar una hora para que los limpien”, explican las fuentes hospitalarias como muestra de la desesperación que existe entre los profesionales y los ciudadanos.

Como única respuesta a sus demandas, la dirección económica-administrativa se limita a decir que “Sevilla no lo autoriza, que no hay dinero”, pero por las consultas realizadas han podido saber que en otras áreas sanitarias sí se cubren vacantes y bajas. “Seguramente -prosiguen- aquí no se haga porque los responsables de las cuentas están haciendo méritos para cobrar más productividad a costa de la calidad asistencial”.

Falta de seguridad en el Materno Infantil

A los problemas del personal sanitario se unen los de otros colectivos que prestan servicio en los centros hospitalarios del área, en concreto los vigilantes de seguridad, que “brillan por su ausencia” en el Hospital Materno Infantil, donde los profesionales “están expuestos a las amenazas e insultos” por parte de los ciudadanos.

Sin ir más lejos, hace tres semanas los sanitarios tuvieron que llamar a la Policía tras desatarse un conflicto entre familiares de dos pacientes en una habitación compartida y que “casi llegan a las manos”. “Una necesitaba descanso después de una cesárea y a la otra vinieron a verla al mismo tiempo veinte familiares tras dar a luz, por lo que se vivieron momentos de mucha tensión, pero la dirección del hospital no lo considera una incidencia porque la Policía puso orden y no llegó a más. No hay ningún control y la respuesta de la dirección fue que en el índice de incidencias del Materno Infantil no había nada reflejado. Como no hubo ninguna agresión física no se tiene en cuenta, pero se trata de prevenir este tipo de situaciones, para lo que hemos pedido tornos como los instalados en Puerto Real o Cádiz para regular la entrada de familiares, pero de momento siguen sin dar respuesta”.

Y sobre el motivo de la ausencia de personal de seguridad en el Materno Infantil, las fuentes señalan que “la empresa ha visto mermados los efectivos disponibles para prestar el servicio en el Hospital tras una agresión reciente en el centro de salud de San Benito, al que trasladaron a un vigilante que se lo quitan al centro hospitalario”.