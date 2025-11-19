Sanidad invierte casi un millón de euros en el Hospital de Jerez en varias actuaciones durante el verano

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha llevado a cabo durante este verano diversas actuaciones de conservación y reparación en varios de sus centros, como en el Hospital Universitario de Jerez, con el objetivo de "mejorar la funcionalidad, la seguridad y el confort de sus instalaciones". La inversión total asciende a 980.541 euros.

En concreto, la UCI ha sido objeto de una intervención este verano, "sin que haya afectado a la asistencia, entre ellas, la reparación de las claraboyas, trabajos de impermeabilización y pintura, así como la adecuación de una nueva zona en este área asistencial destinada a almacenamiento".

Asimismo, se han ejecutado "labores de conservación" en la planta de Traumatología, "enfocadas a la renovación de la pintura, la reparación de puertas y la instalación de tomas vesicales en varias habitaciones". Sanidad detalla que también se ha intervenido en las salas de Digestivo de la tercera planta, incluyendo trabajos en la sala de reanimación, dotándola "de nuevos acabados, nueva carpintería y una actualización de las instalaciones".

También se ha completado una reparación y conservación en el área de esterilización, realizadas en dos fases, con la "renovación total del espacio y la mejora de sus acabados e instalaciones, garantizando un entorno más adecuado para el desarrollo de la actividad asistencial".

Estas actuaciones, "desarrolladas de forma planificada durante el periodo estival, permiten mejorar la eficiencia de los espacios, reforzar las condiciones de seguridad y asegurar la continuidad de la atención sanitaria en los distintos centros del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz".

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha agradecido al equipo del Área su “esfuerzo para generar un entorno acogedor para los pacientes y sus familias, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los profesionales en su labor diaria”. En este sentido, ha destacado que con estas actuaciones, con una inversión cercana al millón de euros, “se refleja el firme compromiso que tenemos con la excelencia asistencial y con la mejora continua de los servicios e infraestructuras para que redunden en la población de Jerez, Costa Noroeste y Sierra”.