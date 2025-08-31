Sanitarios del Urgencias Pediátricas del Hospital de Jerez, hartos del abandono y la desprotección

El personal sanitario del servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital de Jerez están hartos de la dejadez y la desprotección que sufren. Algo más de una semana después de la última agresión sufrida el pasado 23 de agosto en la que el mobiliario y los útiles del servicio sufrieron graves daños, aún permanece la puerta con cristales rotos en la sala de tratamientos de Enfermería con el peligro que conlleva al tratarse de una puerta de acceso muy transitado por los profesionales, usuarios, camillas y carritos. “No es que no hayan retirado la puerta, es que ni tan siquiera han retirado los restos del cristal. Es un peligro. Pedimos, primero, que reparen la puerta y, segundo, que nos digan al personal sanitario qué soluciones plantean a esta problemática. Parece que están esperando a que la agresión de este tipo se multiplique y salgamos de nuevo en prensa”, denuncia José Antonio Aparicio, delegado de la junta de personal del Hospital de Jerez.

Aparicio subraya que hay falta de personal en todos los servicios- no sólo en el quirófano, en la UCI y Microbiología-, así como que "la austeridad y los recortes son continuos". Por ello, dice, el personal sanitario soporta unas cargas por encima de lo admisible dentro de unos estándares de calidad, en consonancia con los cuidados que ha de recibir un paciente. Asegura que desde la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias Infantil han demandado la presencia de un vigilante de seguridad en reiteradas ocasiones a la jefatura, así como a la dirección del Hospital, pero “hasta ahora nadie nos responde, no sabemos si se han reunido, ni si el servicio de prevención ha elaborado un informe, nada”.

Con respecto a veranos anteriores, la atención de Urgencias Pediátricas ha variado, puesto que, antes atendían a usuarios derivados de la Atención Primaria para estudio y tratamiento. Ahora, en cambio, recurren a urgencias porque no son asistidos en sus centros de salud. “Te dan cita para dentro de ocho días”. A esto se añade la reducción de auxiliares de enfermería a uno por turno. “Urgencias Pediátricas tiene que asumir la carga que originan los déficits de la Primaria, además, con menos personal”. Solicitan la presencia de un vigilante, no sólo porque hay usuarios que no son capaces de asumir una espera, sino porque al tratarse de un servicio infantil hay situaciones en las cuales "llegan familias extremadamente alarmadas con niños con heridas, con convulsión febril inconscientes y no hay un vigilante que nos ayude a gestionar la situación de conflicto, de agresividad que se dirigen al sistema porque no entienden determinadas cuestiones". El personal de urgencias pediátricas considera que, al igual que en otras áreas, el vigilante no sólo actuaría en caso de agresión física o verbal, también prevendría determinadas agresiones, ya que, frenaría y orientaría a los familiares. Ahora, son los propios sanitarios quienes realizan estas tareas asistenciales. Los sanitarios han de intervenir, incluso, para evitar que los usuarios aparquen en la misma puerta, “hasta en estas situaciones nos vemos involucrados, generan un mal ambiente”, cuenta el delegado de la junta de personal del Hospital de Jerez.

Puerta de la sala de tratamientos de Enfermería. / Cedida

Según Aparicio, los responsables del Hospital de Jerez han llegado a argumentar que un vigilante de seguridad es más esencial en Partos, dado que, muchas parejas que van a ser padres están separadas y se dan situaciones de conflictividad. “Esos mismos padres también son los que van al servicios de Urgencias Pediátricas y lo debemos gestionar nosotros mismos”. "En el centro hospitalario jerezano existen servicios estrella con una gran capacidad de influencia”, añade.

Actualmente, el único sistema de protección que poseen en urgencias Pediátricas es una especie de pequeña linterna. "Su funcionamiento consiste en tirar hacia abajo, activa una alarma y no conecta con nadie. En el supuesto de que suceda algo, han de llamar a la sala de control de cámaras. Entonces un seguridad llama a otro del hospital para que se desplace hasta aquí y tienen órdenes claras de que no se pueden mover de donde se encuentran”, explica.

Concentración en el Hospital de Jerez tras la agresión a un médico en Urgencias, el pasado mes de septiembre. / Manuel Aranda

División sindical

A la pasada concentración convocada el 27 de agosto por el Sindicato de Enfermería, SATSE Cádiz, SATSE, tras la agresión del pasado día 23, no acudieron afiliados de otros sindicatos, pese a que hicieron mención en la lectura del manifiesto al derecho a trabajar de manera digna y con seguridad de todos los profesionales, sin hacer distinción entre categorías. El problema, según Aparicio, es “la falta de unidad, y la pérdida de credibilidad de todos los sindicatos” porque cada uno defiende sus intereses particulares, los de sus afiliados en un servicio específico". En su opinión, "los sindicatos parecen no darse cuenta de que los profesionales cambian de servicios porque cierran, todos nos vemos afectados”.

Por otro lado, también se queja de que, en ocasiones anteriores, la dirección del Hospital ha convocado concentraciones de repulsa después de las agresiones. “El primer responsable de una agresión es quien la comete, indiscutiblemente. Dicho esto, hay que analizar por qué se llega a esto. Muchas veces es por falta de medios, de personal, porque se cansan de esperar cama, mientras hay camas cerradas en el hospital... Son medidas que toma la dirección del hospital y que desembocan en agresiones físicas o verbales a los profesionales. Los mismos que generan esta situación, convocan una concentración, luego suben arriba y dicen que este contrato no se puede hacer y que hay que cerrar camas”, remacha Aparicio. Por último, subraya que, la junta de personal que representa a todo el personal del Hospital de Jerez de la que es delegado, no funciona en sí misma "porque los sindicatos no tienen interés en que funcione, cuando ellos únicamente representan a sus afiliados”.