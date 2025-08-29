El SAS reitera que el Hospital de Jerez funciona con normalidad ante las denuncias de CCOO

CCOO insiste en que la dirección del Hospital de Jerez continúa sin corregir la situación en los quirófanos mientras que el SAS reitera que el Hospital "funciona con normalidad durante el verano", asegurando que la respuesta del doctor Álvaro Juárez, jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario de Jerez, sigue vigente: "La descripción ofrecida no refleja la realidad actual de nuestro servicio".

El sindicato ha solicitado medidas como "garantizar el relevo del personal de quirófano cuando finaliza el turno de trabajo del personal de forma que se eviten los riesgos que suponen la fatiga del mismo y la cobertura en todos los turnos del personal TCAE, fundamental para la prestación del servicio. Además de garantizar la existencia de todo el material necesario y en perfectas condiciones para las intervenciones previamente al inicio de las mismas así como repuestos necesarios para las necesidades sobrevenidas", subrayando que "todos estos puntos son incumplidos de forma continuada y refleja una gestión basada en priorizar el ahorro frente a la calidad".

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía reitera que el Hospital Universitario de Jerez "está funcionado con total normalidad durante este verano". Así, el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "se desarrolla según lo previsto, garantizando la asistencia sanitaria en todo momento".

El doctor Juárez precisaba que "se han implementado mejoras organizativas que han favorecido un clima laboral más colaborativo y una gestión más ágil de los recursos. Se ha potenciado la autonomía de los distintos equipos de trabajo, optimizando la coordinación y la eficiencia en la actividad quirúrgica", y en cuanto a la disponibilidad de material, explicaba que "es cierto que en ocasiones pueden producirse faltas puntuales, pero éstas se deben, en gran medida, a roturas de stock por parte de las empresas suministradoras de material altamente específico, no a deficiencias internas. Ante estas circunstancias, adoptamos medidas proactivas y de forma natural, como el acopio previo, el uso de material alternativo o el intercambio entre centros, para evitar suspensiones quirúrgicas".