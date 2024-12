Satse denuncia el cierre de camas en hospitales y cierre de centros de Salud en Jerez y la provincia en pleno periodo vacacional

El Sindicato de Enfermería, Satse, denuncia que "un año más, el SAS, ha tomado la decisión de cerrar camas en algunos hospitales de la provincia y cerrar consultas y agendas de enfermería en los centros de salud de toda el área". SATSE subraya que "el cierre de camas y la suspensión de cientos de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas es especialmente grave ya que se está generando un progresivo incremento de la presión asistencial y las listas de espera, sumadas a las que ya había acumuladas".

En concreto, "en el Hospital Universitario Puerta del Mar, hospital de referencia de la provincia de Cádiz, la Dirección gerencia y Dirección de Enfermería han decidido cerrar la planta de Ginecología y obstetricia, desde el día 23 de diciembre. Una planta que consta de 22 camas dedicadas a la atención de mujeres en el proceso del embarazo, parto y puerperio fisiológicos, estados patológicos relacionados con el embarazo parto y puerperio y de pacientes ginecológicas, incluyendo patologías oncológicas de una forma integral", explica Satse.

En el Hospital San Carlos, dependiente del Hospital Universitario Puerta del Mar, "se ha cerrado la mitad de la 9ª planta de Medicina Interna durante el periodo de Navidad, además del cierre de la planta de lesionados Medulares, teniendo estos pacientes que ser trasladados a otras unidades en las que las habitaciones no están condicionadas para el cuidado de estos pacientes".

De igual manera, en el Hospital Universitario de Jerez "se han cerrado durante las Navidades las 22 camas que componen la planta de otorrinolaringología-urología". El sindicato de Enfermería denuncia que esta atención se va a ver mermada al tener que repartirse a estas pacientes por el resto de las unidades del centro. "El ingreso de pacientes ectópicos supone riesgos cuyas consecuencias son pérdida de calidad asistencial, incremento del tiempo de respuesta que se ofrece a los pacientes o riesgo de contagios de infecciones; además de una mayor sobrecarga laboral para los profesionales y el posible riesgo de contagio de infección, al estar ingresadas con personas enfermas con las que comparten servicios".

Estos pacientes "sufren riesgos importantes, como la pérdida de calidad asistencial, ya que el profesional de Enfermería no está especializado ni entrenado en todas las patologías y atenciones. A lo que hay que sumar una sobrecarga laboral de los profesionales y un empeoramiento de las condiciones de trabajo, todo ello repercutiendo negativamente en los pacientes", subraya el Sindicato de Enfermería, que añade que "otra de las consecuencias de ingresar ectópicos en plantas no adecuadas es que los servicios donde están siendo ingresados no disponen de los recursos materiales ni medicación específica que requieren determinados tipos de pacientes. Ello supone que se incremente el tiempo de respuesta que se ofrece al paciente".

Por otro lado, "la actividad quirúrgica en los hospitales Universitarios Puerta del Mar, Jerez, Puerto Real, La Línea y Punta Europa de Algeciras se ha reducido a un 50% durante el periodo de Navidad, aun sabiendo estas Direcciones que la provincia de Cádiz es la provincia andaluza con mayor número de pacientes en lista de espera quirúrgica fuera del plazo de garantía legal, con 9450 del total de la lista de espera, que son 23.521, a fecha de julio de 2024".

Con respecto a los centros de salud, del Distrito Cádiz Bahía la Janda, en la ZBS de Cádiz cerrar por las tardes hasta el 3 de enero, los centros de salud La Merced, Olivillo y Puerta Tierra. En la ZBS del Puerto de Santa María cerrará por las tardes el Consultorio de Valdelagrana, C.S. Casa del Mar y C.S. Ángel Salvatierra. En la ZBS de Puerto Real cerrará por la tarde el C.S. Casines. En la ZBS de Chiclana cerrara en horario de tarde C.S. Los Gallos. Lo mismo ocurre en los centros de la Sierra de Cádiz.

Por otro lado, todos los centros que son puntos de Atención Continuada cerrarán por las tardes para comenzar las guardias a las 15:00 horas.

De esta manera, "todas las agendas y consultas que tenían previstas estos centros por las tardes quedarán anuladas, y durante el turno de mañana, para poder cubrir los permisos y licencias de los profesionales del centro ante la falta de contratación, los propios compañeros tendrán que asumir agendas y cupos del compañero que se ausente".

Todo ello "provoca tensión ante la sobrecarga de trabajo y la imposibilidad de conciliar. Los compañeros están agotados”, ha añadido. "Los usuarios también se ven perjudicados. En estas condiciones laborales, existe mayor riesgo de errores en asuntos como la administración de fármacos o en intervenciones quirúrgicas".

Desde el Sindicato de Enfermería "denunciamos la situación que están padeciendo los profesionales de estos hospitales y centros de salud, donde es habitual la falta de cobertura de profesionales, de enfermeras y enfermeros, afectando no solo en su labor diaria por el aumento de carga asistencial, sino también en la seguridad del paciente".

El Sindicato de Enfermería recuerda "a esta Dirección que no faltan enfermeras, sino ofertas de contratos estables y una bolsa de empleo actualizada. La realidad es que la actualización de la Bolsa de Empleo temporal del SAS sigue sin culminarse, impidiendo a miles de profesionales acceder a un contrato en la Sanidad Pública andaluza y los contratos que se están ofertando son precarios, algunos de semanas o un mes, sin garantía de estabilidad laboral".

Desde Satse "exigimos que la Direcciones de los centros tomen otras medidas, que se pueden llevar a cabo para solucionar esta situación como es la puesta en marcha de los programas destinados a retribuir el especial rendimiento por la participación de profesionales en la mejora de la accesibilidad. Estos programas están destinados a dar cobertura durante periodos estivales y vacacionales cuando exista falta de profesionales para su contratación. De esta manera, se podrá retribuir la participación de los profesionales del centro cuando realicen actividad asistencial durante sus descansos. Lamentablemente el SAS da más prioridad a los intereses económicos que a la salud de los pacientes y a la sobrecarga laboral de los profesionales".

Ante esta situación, el Sindicato de Enfermería vuelve a "reclamar al SAS que se garantice la asistencia sanitaria a la población y que se tomen las medidas necesarias para evitar que los centros de salud y hospitales se vean desbordados, provocando una sobrecarga laboral sobre los profesionales de enfermería que deben asumir un exceso de tareas motivada por la falta de cobertura y por el cierre de los centros en horario de tarde".