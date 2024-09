El sherry con acento de mujer

Siguiendo la línea que nos hemos marcado de reivindicar nuestros vinos en diferentes manifestaciones artísticas - cine, publicidad, series televisivas, arte, música -, la literatura nos ofrece variadas posibilidades en este proyecto, como analizarlo desde el punto de vista de las escritoras. Sus aportaciones son considerables y de gran valor, hecho que queda de manifiesto en los artículos monográficos que hemos dedicado en estos ‘Rebuscos’: Agatha Christie, P. D. James, Mary Higgins Clark, Edna O´Brien y Barbara Pym.

No estaría mal pensado que la organización de la próxima edición de la Feria del Libro de Jerez rendiera tributo a estas escritoras que tanta publicidad dieron a nuestros vinos. Algunas son, además, buenas conocedoras de la materia, tal como demuestra la baronesa Ruth Rendell en sus novelas.

Una americana inglesa

Martha Grimes es una escritora estadounidense conocida por su serie sobre Richard Jury, un inspector de Scotland Yard. Grimes nació en Pittsburg, Pensilvania, el 2 de mayo de 1931. Grimes se licenció en Bellas Artes y completó un master en educación en la Universidad de Maryland. Ha ejercido la enseñanza en la Universidad de Iowa, la Universidad Estatal de Frotsburg, y la Universidad de Montgomery. Grimes se hizo famosa por su serie de novelas del inspector Richard Jury y su amigo Melrose Plant, un aristócrata británico que ha renunciado a sus títulos. Cada uno de los misterios de Jury toma su nombre de un pub.

Martha Grimes.

Los críticos reprochan a Grimes que sus personajes ingleses usen frecuentes americanismos en sus diálogos. En 1983, Grimes recibió el premio Nero Wolfe al mejor relato de misterio del año por ‘El collar de esmeraldas’.

En los últimos 25 años ha publicado un libro (a veces dos) cada año.

Sería interminable hacer la relación de menciones al genérico sherry en las historias de Grimes, así como contextualizarlo en cada una de ellas. Decir que en la novela ‘The Old Fox Deceiv´d’, de 1982, es mencionado en 14 ocasiones.

La referencia al cuento de Poe, The cask of amontillado se puede encontrar en tres de sus novelas: ‘The Way of all Fleesh’ (2014), ‘The Horse you came in on ‘(1993), y en ‘The Old Silent’ (1989). En esta última encontraremos que, para algunos personajes el Tío Pepe es su bebida favorita: ‘Vivian´s favorite drink’. Como ocurre, igualmente, en The Dirty Duck (1984): ‘Sherry, if you don´t mind, Tío Pepe, dry’.

La tragedia que marcó su vida

Anne Perry, novelista británica cuyo nombre de nacimiento era Juliet Marion Hulme, nació en Londres el año 1938.

Pasó sus primeros 13 años de vida entre el Caribe y Sudáfrica y se instaló en Nueva Zelanda cuando su padre pasó a ser rector de la Universidad de Canterbury.

Por sus constantes enfermedades, se hizo adicta a la lectura, fundamentalmente del tema policíaco.

En su juventud, fue protagonista de un oscuro episodio junto con su mejor amiga Pauline Parker, cometiendo el asesinato de la madre de esta, suceso que le valió cinco años de cárcel. Esta historia fue llevada al cine por Peter Jackson en 1994, con el título de ‘Criaturas celestiales’.

A los 21 años, tras ser puesta en libertad, se cambió el nombre y adoptó el apellido de su padrastro. Su vida privada es casi desconocida.

Anne Perry, libros.

Su primera novela, ‘El verdugo de la calle Cater’, fue publicada con este seudónimo en 1979.

Su prolífica obra de ambiente policíaco tradicional está desarrollada en la Inglaterra Victoriana, siendo minuciosa, detallista y bien documentada, no es de tipo deductivo como la de otros famosos de la época, sino que se recrea en problemas sociales, ideológicos y políticos. A lo largo de su carrera ganó premios tan importantes como el Edgar.

Sus personajes más conocidos son el matrimonio Pitt, y el matrimonio Monk, cada uno con una serie de relatos independientes.

Perry falleció el 10 de abril de 2023 en Los Ángeles.

Además de sus dos series de los detectives Pitt y Monk, Perry escribió otra sobre historias navideñas. Un periodo propicio para el consumo de jerez en Inglaterra;

En ‘A Christmas Visitor’, de 2004, uno de los personajes: ‘Bebió un excelente jerez que le había ofrecido, y se permitió disfrutar durante un momento de su deliciosa calidez’.

Tampoco falta la tarta de frutas al jerez, en ‘Ashworth Hall’, de 1997, conocida como Sherry Trifle.

La relación de títulos es abundante, y en ellos los tipos de jereces aparecen en la trama, como por ejemplo en ‘A breach Promise (1998): ‘Sweet and dry sherry’.

En su novela ‘Angel Court Affair’ (Un misterio en Toledo, 2017), protagonizada por Charlotte y Thomas Pitt, Perry recrea el Londres victoriano. El siglo XIX llega a su fin y casi toda Europa se encuentra sumida en una profunda crisis política. Las amenazas terroristas proliferan y asuelan el continente.

Si no el vino, sí es la ciudad de Jerez la que se muestra sumida en la crisis de aquel periodo, según informa Sir Walter en el capítulo 6: ‘Enero del noventa y dos. Andalucía. Pobreza de solemnidad, los campesinos trabajan de sol a sol por el precio de una barra de pan...Cuatrocientos de ellos, armados con guadañas, horca, lo que tuvieran a mano. Marcharon sobre el pueblo de Jerez de la Frontera’,

Pero en este relato tampoco falta el amontillado en el club de caballeros donde se encuentra inspector Pitt: ‘¿Desea que le traigan un jerez?, yo le recomiendo el amontillado’.

Y es un ‘buen amontillado añejo’ lo que le ofrece el señor Burnham, en su mansión, al detective William Monk en ‘Whited Sepulchres (1997): ‘A nice mellow Amontillado’.

La dama del género negro

Ruth Barbara Rendell nació en Londres, en 1930, y falleció en la misma ciudad en 2015.

Fue una de las autoras británicas de novela negra más famosas del siglo XX. Sus obras, especialmente la serie protagonizada por el inspector Wexford, han sido adaptadas en varias ocasiones para el cine y la televisión.

Autora de numerosos relatos de intriga y misterio, con más de 75 novelas en su haber.

Rendell comenzó a trabajar como periodista antes de iniciar su carrera como escritora en 1964.

Ruth Rendell.

Alguien dijo de ella que ‘destacó por sus tramas psicológicas y su percepción de las obsesiones más retorcidas del ser humano, algo en lo que se centró sobre todo en sus novelas firmadas bajo el seudónimo de Barbara Vine’.

La obra de Rendell ha sido adaptada en varias ocasiones, destacando la versión televisiva de las intrigas protagonizadas por Wexford, bajo el título de ‘The Ruth Rendell Mysteries’.

A lo largo de su carrera, Rendell recibió numerosos premios y galardones, llegando a ser nombrada Comendadora de la Orden del Imperio Británico, como el Gold Dagger, el Premio Edgar (en varias ocasiones), el Angel Award o el CWA Dagger of Dggers. En 1997 se le otorgó el Grand Master Award de la asociación Mystery Writers of America como reconocimiento a toda su trayectoria.

Esto queda bien reflejado en sus más de 23 títulos donde hace referencia al sherry y a sus diferentes tipos y marcas: amontillado, manzanilla dry sherry, cream, oloroso, dry oloroso, Tío Pepe, Bristol Cream sherry, Dry Fly sherry, etc.

Ruth Rendell, libro.

Ya en sus primeras obras, escritas en los años 60, podemos encontrar esta presencia del jerez en la trama como elemento distintivo de los personajes que lo beben.

En una de las más conocidas, ‘El lago de las tinieblas’ (The Lake of Darkness, 1980), que obtuvo el Arts Council National Book Award, se hace mención en tres ocasiones al Tío Pepe: ‘En el salón, sentados, los Urban bebían jerez, oloroso para Margaret, amontillado para Walter, y Tío Pepe para Martín’.

En esta escena no faltaba de nada en cuestión de los vinos de Jerez.

Incluso la manzanilla aparece en varias de sus obras. En el relato corto ‘The Vinegar Mother’ (en From the Fallen Curtain, 1976), Mr. Felton enseña la diferencia entre el jerez y la manzanilla: ‘...it was very dry and pale yellow’. Y especifica aún más: ‘como el color de la piedra que Mrs. Felton lleva en su anillo.

La más joven

Sarah Waters es galesa, nacida en1966. Estudió literatura inglesa en las universidades de Kent y Lancaster, y ha publicado artículos sobre género, sexualidad e historia en revistas como Feminist Review, Journal of the History of Sexuality y Science as Culture.

Ha ejercido de librera y profesora, y en 2019 fue distinguida con la Orden del Imperio Británico.

Ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Somerset Maugham y el Sunday Times Young Writer of the Year. En 2002 recibió el British Book Award a la mejor novela por Falsa identidad. En enero de 2003 fue seleccionada por la revista Granta en su lista decenal de los mejores Young British Novelists.

Sarah Waters y sus libros.

En cuatro de sus seis novelas el vino de jerez es consumido por los personajes de las historias: ‘El lustre de la perla’ (Tipping the Velvet, 1998), ‘Falsa identidad’ (Fingersmith, 2002), ‘El ocupante’ (The Little Stranger, 2009), ‘Los huéspedes de pago’ (The Paying Guests, 2014).

Waters es de una generación posterior a las anteriores y, por tanto, el jerez le es más ajeno. Eso no es óbice para que, en ‘El ocupante’, el vino se menciones el doce ocasiones, y en una de ellas se especifica el tipo ‘old brown sherry’, que el doctor lo tiene en la consulta para las embarazadas (But you look like you need cherring up, and it´s only brown sherry. I keep it on hand for pregnant women’), y para la ocasión para alegrar la cara a su amigo Rod.