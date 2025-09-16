La científica jerezana María Rosa Durán, nominada a los Premios Mujer Imparable

Nuevo reconocimiento a la científica María Rosa Durán. La jerezana que lidera el proyecto Recaída 0: Matemáticas contra la Leucemia Infantil es una de las nominadas a los Premios Mujer Imparable, un acto que se celebrará el próximo 11 de noviembre en los Museos de la Atalaya en Jerez.

El evento conmemora una década de dedicación a visibilizar y reconocer a mujeres profesionales, emprendedoras y empresarias. La gala se iniciará con la bienvenida de las autoridades, seguida de un repaso por los logros más significativos de la Red durante sus diez años de historia. La primera parte del evento destacará con los testimonios inspiradores de dos miembros de la asociación a nivel nacional: Cris Rubio, deportista paralímpica española de tenis de mesa y entrenadora de tiro con arco; e Inma García Peris, promotora de Igualdad y creadora de la exposición fotográfica DOUBLE que aborda su experiencia con la baja visión y la visión doble.

Posteriormente, la atención se centrará en la celebración del Premio #MujerImparable Gaditana 2025, un galardón que reconoce el talento y liderazgo femenino en la provincia de Cádiz. Las candidatas al premio son: María Rosa Durán, científica jerezana líder del proyecto Recaída 0: Matemáticas contra la Leucemia Infantil; Begoña de la Marta, consultora de negocios internacionales y fundadora de Frauenalia en Alemania; y Begoña Arana directora general y fundadora de Betania, entidad social nacional que lucha contra la exclusión social grave en 5 líneas de acción.

El fallo del Gran Jurado presidido por Marisa de Azcárate, ganadora del premio en 2023, se anunciará en la gala tras un coloquio con las candidatas. El jurado está compuesto por diversas autoridades de la provincia.

A la emocionante cita, con mujeres referentes de la asociación, acudirán autoridades, representantes de entidades, miembros de la Asociación e invitados, en una celebración muy especial que impulsa el liderazgo femenino de la provincia. El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Jerez. Las invitaciones pueden solicitarse en el correo info@mujeresimparables.org.