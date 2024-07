Silvia Lermo: “Si pintas verdad, y no por vender, al público le llega esa verdad”

Nacida en San Fernando (Cádiz), en 1986, su infancia la pasó jugando en las marismas, la calle y la playa. Estudió la carrera de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Tras terminarla, se trasladó a Málaga, después a Madrid, ciudades en las que empezó a desarrollar su carrera artística. Regresó a la capital andaluza donde actualmente reside y tiene su estudio. Le encantan las plantas y los animales y su perro le acompaña donde va desde hace 14 años, “que es una extensión de mí”, asegura. Le fascina la música, “la mejor compañía que existe”, y en general la cultura, como el teatro, la danza, el flamenco... Muchas inquietudas para las que apunta que tiene poco tiempo.

–Usted tiene un lenguaje muy particular. ¿Cómo llegó a ‘hablarlo’?

–Es un lenguaje que tengo innato. A la hora de expresar la técnica o cuando ves la obra y la identificas como mía es algo que me viene, no lo he buscado. Es una forma de trabajar que ha ido evolucionando, desarrollándose y así seguirá, pero me viene de dentro. Me gusta mucho trabajar los detalles y eso se ve. Es algo que habla un poco de mi personalidad: mi pincelada representa que soy una persona muy ordenada, muy tiquismiquis (ríe) y eso se ve.

–¿Son relatos de una existencia paralela o productos de una línea más autobiográfica?

–Bueno, mi trabajo intenta alejarse un poco de ese realismo digamos fiel de la realidad de las cosas, pero me interesa coger cosas actuales. Me interesan ciertos objetos, figuras que la mayoría son amigos míos y personas de mi entorno, animales... Y voy creando esa especie de collage fotográfico también, voy tomando ideas de fotógrafos que admiro y que se asemejan con las que yo creo que me puedo identificar a la hora de querer contar algo con mi obra. Y al final, también trabajo siempre entre un pasado, con cosas que he vivido, y el presente. Sí, si me ves estoy llena de tatuajes y me gusta hacer ese balance, ese equilibrio entre el pasado y el presente y de ahí que tenga eso de contemporáneo la obra.

–¿Cuál es el punto final de su búsqueda?

–Ver quién soy. La base de mis trabajos son mis raíces. El entorno, el paisaje de donde somos nos dice todo. Creo que si alguien se despoja de eso estaría vacío. Todo viene de lo que somos, de lo que hemos vivido y de nuestras raíces. Yo le doy mucha importancia. Y lo que intento buscar con estas escenas de diferentes personajes que van comunicándose con la naturaleza, con los animales, es sentido a cosas que he vivido, recuerdos. Cuento lo que soy y tengo dentro de mí. No pretendo cambiar el mundo. Reivindico la importancia del paisaje y esos aspectos familiares y los afectos con los animales. Son historias de amor entre figuras, animales y naturaleza, todo dentro de algo muy mío: los paisajes son en su mayoría marismas de San Fernando y los personajes son gente de mi entorno.

–Silvia Lermo es artista asentada en una muy buena realidad creativa. ¿De dónde viene tan contundete actuación?

–En 2013-2014 yo ya estaba exponiendo, aunque primero en bares, luego en salas de exposiciones de pueblos, certámenes de otro nivel... He ido evolucionando y mi pintura y mi trabajo también con proyectos a mejor. Espero seguir así. Y ese es el miedo que tenemos muchos artistas, de estancarnos. Yo lo he ido haciendo de forma natural, sin forzarme. Soy muy fiel a lo que creo y a lo que estoy haciendo. No me voy a vender a lo que se lleve más. Cuando tienes un sello, crees en tu trabajo y trabajas mucho, sobre todo, trabajas mucho, al final te salen proyectos y convences a la gente. Si pintas verdad, al público le llega esa verdad. Si lo haces por vender, no llega. Cada año se me va conociendo más y todo es una evolución. No es un golpe de suerte, es trabajo de muchos años, como en cualquier otra rama. Es un mundo complejo, pero siempre estoy con los pies en la tierra y cuando termino algo ya busco más, no me relajo. Yo digo que sobrevivo de esto porque no todos los meses hay tanto trabajo.

–Usted pertenece a una generación de pintores figurativos muy potente.

–Sí, sobre todo en Andalucía. Hay muchísimos profesionales y además de figuración. Tenemos ahí nuestras raíces, nuestros antepasados y eso se nota en todos los ámbitos de la cultura. Creo que además somos muy generosos y que cuando sale una exposición nos ofrecemos a pintar sin saber si se venderá o no y sin cobrar honorarios por la mayoría de las instituciones, y eso que ofrecermos un plan cultural simplemente porque nos gusta. Nos sale de corazón. Si te pones a pensar en lo que ganas o lo que te valoran no nos dedicaríamos a pintar nadie.

–Está exponiendo ahora en Cádiz.

–Sí, en la Casa de Iberoamérica, en una muestra llamada ‘Sur Sur’, comisariada por Bernardo Palomo, junto a Rocío Cano, Antonio Barahona, David Maldonado, Eduardo Millán, Jorge Gallego, Ignacio Estudillo, José Carlos Naranjo, Antonio Lara y Pepe Baena, que son maravillosos. Y me llena de alegría además que sea en mi tierra. Además, he hecho el cartel de la Feria del Libro de Cádiz de este año.

–Proyectos...

–Estoy inmersa en el proyecto de coleccionismo ‘Los Doscientos’ de Rafael Doctor, que me ha seleccionado para este año, y que se presenta en octubre. También hay a la vista alguna colectiva, individual y alguna feria, pero sin fechas cerradas. Y estoy trabajando con la galería madrileña ‘My Name’s Lolita’, que cuando estaba en la carrera era con la que quería estar y hace un año se interesaron por mi obra. Los sueños los voy cumpliendo poco a poco, voy poniéndome metas. También me gustaría tener galerías fuera de España y ver mi trabajo en otras ferias. Todo llega.