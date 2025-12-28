El Sindicato Médico Andaluz alerta en Jerez: "Es un desastre lo que se avecina en España en la sanidad para 2026"

A punto de acabar el año, el Sindicato Médico Andaluz hace balance de la sanidad pública en Jerez y del escenario de conflicto para 2026 que se espera por el borrador del Estatuto Marco.

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) vuelven a mostrar su postura radicalmente en contra del borrador de anteproyecto de Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ha enviado el 20 de diciembre "por tratarse de una norma que empeora cuestiones fundamentales y que impondrá directamente un estatuto contra el médico". Ambas organizaciones señalan que se mantienen firmes en sus reivindicaciones en defensa del colectivo, y que, ante la falta de acuerdo, en los próximos días comunicarán las próximas fechas de la huelga nacional indefinida que mantienen convocada.

En un claro aumento de casos de contagio por gripe, que está provocando en muchos puntos del país ya un colapso en las urgencias, el Sindicato denunciaba días atrás que Jerez estuvo a punto de acabar el 18 de diciembre sin "ningún contrato de apoyo en Atención Primaria porque el Área consideraba que las cifras aún no eran de alta frecuentación. Finalmente, desde el viernes han iniciado la contratación de médicos para el plan de vacaciones y para renovar los que finalizan su nombramiento el 31 de diciembre, pero todavía no sabemos el número total de médicos que serán contratados".

El portavoz del sindicato para el Área de Jerez, Juan Benjumeda, señala que en Atención Primaria (centros de salud), “hay muchos médicos con cupos de más de 1.500 pacientes, incluso varios con 1.600, cuando el SAS hace dos años ya dijo que ningún cupo superaría los 1.300, y en el último año de la legislatura, en el cual estamos, bajó a 1.200”. “Dicen que no hay médicos... Sí hay médicos, lo que pasa es que no quieren contratos de un mes, que es lo que se está haciendo ahora mismo”, añade Benjumeda.

Esta situación de contratos mensuales está provocando que muchos facultativos tengan problemas para acceder a una vivienda: “Hay muchos problemas para alquilar por tener contratos mensuales y la hipoteca es imposible, porque cuando tú vas al banco y le presentas un contrato que termina el 31 de diciembre, o en el mejor de los casos, el 31 de enero, pues con eso, lógicamente, no hace falta ni que pase al jefe de riesgo, con eso no hay nada que te vayan a dar”.

La pasada semana tres sanitarios han sufrido agresiones por parte de usuarios en centros de salud. El primero ocurrió durante las Urgencias del martes en el centro Jerez Centro, cuando una mujer golpeó con fuerza al doctor. Al día siguiente, una matrona y un enfermero se tuvieron que encerrar en las consultas de La Milagrosa ante las amenazas de dos usuarios: “Somos una profesión maltratada, no sólo por la Administración, sino también por los propios pacientes, que pisotean al facultativo que les atiende”.

El mes de diciembre también ha sido clave en el conflicto laboral. Los médicos han secundado una huelga de cuatro días por el borrador del Estatuto Marco y la previsión es que 2026 empezará también con movilizaciones: “Desafortunadamente el miércoles hubo una reunión del comité de huelga con el Ministerio de Sanidad y los convocaron para decirles que no negociaban nada. No es que se levantara el comité de huelga, es que lo echaron. Por tanto, vendrán más jornadas de huelga a partir del mes de enero y febrero. Es un desastre lo que se avecina en España en sanidad”.