Médico agredido en Jerez: "Ahora iré a la consulta con más miedo. Todo saltó tras no recetarle un segundo bote de suero"

El médico agredido este martes en el centro de salud Jerez Centro fue agredido por un bote de suero fisiológico. El sanitario, que se encuentra de baja tras lo ocurrido, relata que “acudieron más exigiendo, que esperando un diagnóstico. A pesar de que se dieron a los menores los tratamientos adecuados, me pidieron un suero fisiológico, para lavados nasales. Me pidieron el bote más grande que hay. Lo receté. Pero querían dos botes. Comenté que el suero se puede comprar en la farmacia sin receta, no es de urgencia, y fue ahí cuando pasaron de cero a cien”.

“Comenzaron con los insultos personales. Yo intenté reducir el nivel de agresividad que había en la sala, pero cuando vi que era imposible, llamé al seguridad. Empezaron a enzarzarse con el compañero de seguridad. Seguían los insultos, las amenazas. Salí al pasillo para evitar más conflicto, y una de ellas aprovechando que evidentemente yo tenía los brazos abajo, me agredió en la cara con fuerza. Está grabado y varios testigos también lo vieron”, cuenta el sanitario.

“Nosotros lo que queremos es trabajar tranquilos. Espero que se lo piensen dos veces antes de volver a mostrar esta agresividad. Nunca pensé que me fueran a agredir y sale muy barato. Yo creo que se debería estipular una pena más grande para que al menos sirviera para que los agresores se lo pensaran dos veces. Y yo pediría que el profesional sanitario que ha sido agredido tenga el derecho a no volver a atender al agresor, a no ser que sea una urgencia vital”, subraya el médico.

El médico reconoce que lo vivido“te deja emocionalmente trastocado. Ahora cuando me enfrente a una consulta iré con algo más de miedo que antes. Estoy necesitando unos días porque ahora no me veo capaz de ir a trabajar mañana. Además, muchos de estos agresores son vengativos y vuelven al centro de salud buscando violencia”.

Acto de repulsa contra las agresiones a sanitarios en Jerez: tres episodios violentos en cuatro días

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado este jueves una nueva agresión verbal y amenazas a profesionales sanitarios en el centro de salud La Milagrosa de Jerez, donde una matrona y un enfermero fueron increpados y obligados a encerrarse en las consultas durante el ejercicio de sus funciones.

Esta agresión se produjo sólo un día después de que el médico del centro de salud Jerez Centro también fuera agredido por una usuaria. Además, otra profesional de Bornos también ha sido agredida esta semana. Ante este escenario, ayer se celebró una concentración a las puertas de La Milagrosa en repulsa a los últimos casos de violencia en la sanidad pública de Jerez. “Nos reunimos para mostrar nuestro apoyo y solidaridad al compañero que ha sido víctima de una agresión. Una agresión que se ha producido mientras realizaba su trabajo, que no es otro que servir a la ciudadanía y cuidar de su salud. Con esta concentración y uniéndonos, queremos manifestar nuestra condena más enérgica, nuestra absoluta repulsa y rechazo a todo tipo de actitudes violentas en la sanidad pública”, leyó el sanitario Antonio Pantoja, en nombre del colectivo.

“Todas las personas tenemos derecho a recibir asistencia sanitaria en un ambiente seguro y tranquilo, sin violencia. Las agresiones en los centros sanitarios atentan contra el colectivo profesional y la confianza de la ciudadanía a nuestra sanidad pública. Agresiones físicas o verbales, insultos o abusos deben ser erradicados de los centros sanitarios. Debemos concienciar sobre el daño que provocan y evitar un clima de desconfianza”, continuó Pantoja leyendo el comunicado.

Los profesionales reclaman que la ciudadanía debe hacer un uso “adecuado de los centros sanitarios, poniendo en valor sus derechos y respetando sus deberes. Manteniendo un ambiente de cordialidad, confianza y respeto mutuo. Entre todos y todas debemos fomentar el respeto a las personas que velan por nuestra salud”. “Ese respeto debe ser valor fundamental de nuestra sociedad. Una sociedad avanzada, solidaria y libre. Es esencial que vayamos de la mano para promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público que con mucho trabajo y esfuerzo hemos construido a lo largo de los años. Debemos cuidar este bien común y a sus profesionales, que son el alma de nuestra sanidad”, concluyó Pantoja.