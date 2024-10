El sindicato Ustea exige a la delegación territorial "la suspensión de las clases de manera inmediata" en Jerez y su campiña

El sindicato ha asegurado en un comunicado que "como sabemos desde ayer estamos en alerta amarilla en Jerez y la campiña, llegando incluso a estar en la tarde de ayer en alerta roja. Ante esta situación de riesgo la Delegación de educación ha sido timorata en la toma de decisiones exponiendo a las comunidades educativas a un riesgo que creemos del todo innecesario". "Así hasta casi las 14:00 de ayer, ya con medio Jerez inundada, no suspendió las actividades educativas en horario de tarde".

Desde USTEA se critica que "el peso de las decisiones recaigan sobre los equipos directivos creemos que no se puede hacer recaer en la directivas dicha responsabilidad. La delegada de educación debería haber afrontado su responsabilidad y ser ella quien asumiese el cierre de aulas en Jerez y la campiña. No hacerlo muestra su falta de sensibilidad, responsabilidad y no aprender de los desgraciados sucesos en otros lugares de España con esta DANA. En educación nos falta cultura de prevención, nos falta valentía para tomar decisiones y hoy se vuelve a demostrar. Tenemos que tener presente que abrir los centros en estas condiciones supone decena de miles de desplazamientos por calles y carreteras de niños y familiares, supone que más de tres mil trabajadores de la enseñanza y auxiliares ( matinal, empresas de catering de comedor, extraescolares, trasporte escolar, monitoras de apoyo, limpieza, conserjes, …) tengan que acudir a sus puestos de trabajo, en muchos casos desde otras localidades, supone exponer a los alumnos.as en edificaciones en muchos casos con deficiente mantenimiento y con muchos años de antigüedad, … en fin entendemos en USTEA Cádiz que supone un riesgo del todo innecesario".

"Por todo ello y de manera urgentísima solicitamos a la señora delegada, que suspenda las clases ahora mismo y de manera urgente en Jerez y la Campiña. Desde USTEA Cádiz le pediremos que asuma responsabilidades en la reunión del próximo que el próximo lunes en el ámbito de la reunión con la Junta de personal docente.