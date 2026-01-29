El río Guadalete ya está por encima de los seis metros de nivel

A las dos de la tarde del jueves, el río Guadalete ha alcanzado el nivel rojo al superar los seis metros de altura a su paso por el entorno del Puente de la Cartuja y que ha provocado que vayan a desalojarse unas 600 personas que viven en los nucleos rurales más próximos.

Este notable incremento del nivel del agua fue explicado a mediodía de este jueves por el director general de Agua de la Junta de Andalucía, Álvaro Real, quien señaló que se prevé que en las próximas horas el caudal continúe creciendo.

En este sentido, explicó que las precipitaciones producidas en los últimos días que el nivel de los cauces haya ido creciendo debido a las aportaciones por escorrentías". "Venimos de un mes de enero que puede considerarse como de los más húmedos del registro histórico y, por tanto, los suelos se encuentran ya saturados y todas las precipitaciones o la mayor parte de las precipitaciones se convierten en escorrentías", explicó durante su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado que se ha instalado en el Monasterio de la Cartuja. En el caso del término municipal jerezano, se ha comprobado que los arroyos Espera, Paterna y Caulina vayan notablemente cargados.

Estas grandes precipitaciones, además, han generado, que los embalses estén actualmente en cotas "muy elevadas", que ha provocado que se esté desembalsando actualmente en tres de ellos. En el caso de Los Hurones, que está echando agua a razón de 175 metros cúbicos por segundo, el excedente se queda en el embalse de Guadalcacín, que ya está en torno al 50% de su capacidad.

Sin embargo, la situación que afecta a Jerez es el desembalse tanto en Arcos como en Bornos. El director general del Agua explicó que, "antes de este episodio", el embalse de Bornos se encontraba con un resguardo suficiente de acuerdo a las normas técnicas de explotación" para que pudiera recibir más agua. Así, es aconsejable que este pantano no supere el 80% de su capacidad.

Sin embargo, tras las lluvias de los últimos días, ha alcanzado el 91%, de ahí que se haya tenido que empezar a desaguar río abajo, aunque de "forma gradual", según apuntó el responsable de la Junta, en torno a 200 hectómetros cúbicos por segundo. , llevando ya el volumen del embalse al 91%. Eso nos ha obligado a desarrollar maniobras de desembalse.

Por este motivo, indicó que este desembalse, sumado a la situación de los arroyos y las precipitaciones, ha provocado esta sustancial subida del río que se prevé que continúe durante las próximas horas.